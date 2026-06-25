강남대·나사렛대 등 7개 대학 참여 대학별 전형 안내·1대1 상담 진행

[헤럴드경제=김용재 기자] 서울시교육청이 특수교육대상학생의 대학 진학을 돕기 위한 입학설명회를 연다.

서울시교육청(이하 교육청)은 25일 고등학교 특수교육대상학생과 학부모·특수교사 등을 대상으로 ‘2027학년도 특수교육대상학생 진로·진학을 위한 대학 입학 설명회’를 개최한다고 밝혔다.

이번 설명회는 장애학생에게 대학별 특수교육대상자 전형과 장애 특성화 대학의 입시 정보를 제공하기 위해 마련됐다.

교육청은 학부모의 입시 정보 격차를 줄이고 학생의 장애 특성과 진로 희망에 맞는 진학 설계를 지원한다는 계획이다.

설명회는 참석자의 이동 편의를 고려해 서울을 동·서부권으로 나눠 두 차례 열린다. 동부권역 설명회는 오는 30일 오후 2시부터 6시까지 경기고등학교 화동관에서, 서부권역 설명회는 다음 달 9일 같은 시간 관악고등학교 소강당에서 진행된다.

설명회에는 장애학생 맞춤형 교육과정을 운영하는 7개 대학 관계자가 참여한다. 학위과정을 운영하는 대학은 ▷강남대 ▷강동대 사회복지학과 ▷나사렛대 자립재활학부·충남재활고용학과 ▷안산대 에이블자립학과 ▷한경국립대 사회통합학부 ▷협성대 에이블아트·스포츠학과 등 6곳이다. 비학위과정 운영 대학으로는 호산나대학이 참여한다.

행사는 대학별 입학 설명회로 시작된다. 각 대학 관계자는 전형 방식과 교육과정, 대학별 지원 내용 등을 소개한다. 아울러 대학별 1대1 개별 상담 부스가 운영돼 학생과 학부모가 대학 관계자에게 직접 진학 상담을 받을 수 있다.

정근식 서울시교육감은 “설명회는 권역별 운영을 통해 학부모와 교사가 보다 편리하게 참여하고 특수교육대상학생에게 적합한 대학과 과정을 구체적으로 살펴볼 수 있도록 준비했다”며 “앞으로도 장애학생 특성과 진로 희망에 맞는 맞춤형 진학 지원 체계를 더욱 촘촘히 마련해 나가겠다”고 말다.