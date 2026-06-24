[헤럴드경제=배문숙 기자] 내년 말 상업 운전에 들어갈 ‘장주기 에너지저장장치(BESS)’에 ‘그리드포밍’ 기능이 도입된다.

그리드포밍은 에너지저장장치, 태양광 등 인버터 기반 설비가 전압과 주파수를 자체적으로 형성(Forming)하도록 제어하는 기술이다. 인버터 기반 설비가 스스로 전압과 주파수를 형성할 수 있게 되면 전체 전력망이 주파수를 일정하게 유지하는 데 도움이 된다.

기후에너지환경부는 중앙계약시장을 통해 도입돼 2027년 12월 상업 운전에 들어갈 장주기 BESS부터 그리드포밍 기능을 갖추게 하기로 하고 관련 성능 요건을 마련했다고 24일 밝혔다.

제11차 전력수급기본계획(전기본)에 따른 중앙계약시장 장주기 BESS 도입 물량을 보면 2027년과 2028년 각각 540MW(육지·제주), 2029년 600MW(육지) 등이다.

장주기 BESS는 대규모 전력을 최소 8시간부터 최대 수주까지 오래 저장하는 설비다.

재생에너지 발전 설비가 늘면서 인버터 기반 설비도 증가해 전력계통 안정성이 떨어지는 상황을 타개하는 방안으로 그리드포밍이 주목받고 있다.

이재식 기후부 전력망정책관은 “재생에너지 중심의 에너지 전환이 가속화됨에 따라 전력망의 불안정을 해소하기 위한 방안 마련이 병행되어야 한다”면서 “그리드포밍 성능을 갖춘 에너지저장장치 운영을 통해 계통 안정성을 확보하고 그리드포밍 기술이 적용된 설비가 전력망 안정화에 기여할 수 있도록 성능 요건을 보다 강화해 나가겠다”고 강조했다.