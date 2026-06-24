‘대형선박 전동화 비전 및 중장기 발전전략 수립 착수회의’ 핵심 기자재 국산화, 육상실증 인프라, 표준·인증체계 마련

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 중소조선연구원과 함께 지난 22일 신라스테이 서부산에서 ‘대형선박 전동화 비전 및 중장기 발전전략 수립 착수회의’를 개최하고, 대형선박 전동화 핵심기술 개발과 실증체계 구축을 위한 중장기 로드맵 수립에 들어갔다고 24일 밝혔다.

이날 회의에는 시와 중소조선연구원을 비롯해 국내 대형 조선 3사, 중형 조선소, 선박 전동화 부품·기자재 기업, 대학 및 연구기관 관계자 등 70여명이 참석했다. 참석자들은 대형선박 전동화 기술과 산업생태계 현황을 공유하고, 핵심기자재 국산화와 시스템 통합, 육상실증 인프라 구축, 표준·인증 체계 마련 등 분야별 추진방향을 논의했다.

국제 해사 분야의 온실가스 규제가 강화되면서 선박 추진체계는 기존 내연기관 중심에서 배터리와 연료전지 등 무탄소·전동화 기반으로 바뀌고 있다. 특히 대형선박은 높은 추진 출력과 장시간 운항으로 배터리용량 확대만으로는 전동화에 한계가 있어, MW급 전력변환과 고전압 배전, 대용량 에너지 저장장치, 고출력 추진전동기, 지능형 에너지관리 및 안전보호 기술을 통합한 시스템 차원의 접근이 필요한 상황이다.

이런 변화에 맞춰 산업통상부는 지난 5월 ‘K-조선 미래비전’을 발표하며, 향후 5년간 최대 5250억원 규모의 ‘7스타십(Star-Ship) 프로젝트’를 추진하고, 전기추진선 대형 추진 기술 자립화를 위한 연구개발에 나설 것을 밝힌 바 있다. 이번 기획연구는 정부정책과 연계해 대형선박 전동화 핵심기술과 공급망을 선제 확보하기 위한 실행전략을 마련하는 데 의미가 있다.

중소조선연구원은 대형선박 전동화 구현과 초격차기술 확보를 위해 ▷전력변환 시스템 ▷고전압 배전시스템 ▷추진전동기 ▷차세대 해상용 배터리 ▷통합제어시스템 ▷인프라 구축 등 6대 전략분야를 중심으로 기술개발 방안을 수립할 계획이다. 이와 함께, 대형 조선사의 전동화 선박 개발역량을 강화하고, 중소 조선소와 부품·기자재 기업이 참여하는 공급망 구축으로 글로벌 시장경쟁력 확보에도 나설 예정이다.

시 관계자는 “정부의 K-조선 미래 비전과 연계한 중장기 발전 전략을 마련해 대형 조선사와 지역 중소기자재기업이 함께 성장하는 친환경선박 산업생태계 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.