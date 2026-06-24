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[헤럴드경제=윤호 기자]합동참모본부는 24일 “우리 군은 6월 23일 야간 중부전선에서 북한군 1명의 신병을 확보했다”며 “관련 세부사항에 대해서는 관계기관에서 조사 중에 있다”고 밝혔다.


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