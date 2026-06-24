LG유플러스가 중소·중견기업이 고객센터에 인공지능(AI) 기술을 도입하는 과정을 지원한다.

24일 LG유플러스는 전날 고객상담 및 고객관계관리(CRM) 전문기업인 ‘블룸에이아이(Blumn AI)’와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. LG유플러스 용산 사옥에서 열린 협약식에는 권용현(왼쪽) LG유플러스 엔터프라이즈부문장(부사장)과 박진영 블룸에이아이 공동대표가 참석했다.

양사는 이번 협약을 통해 LG유플러스의 통신 인프라와 AI 컨택센터(AICC) 기술을 블룸에이아이의 AI 상담 플랫폼, 고객관리 설루션과 결합할 예정이다. 블룸에이아이는 4만여개 중소·중견 고객사를 대상으로 ‘해피톡’, ‘콜브릿지’, ‘루나M 카카오 알림톡’, ‘스마트메시지PLUS’ 등 여러 서비스를 제공하고 있다. LG유플러스는 블룸AI의 주요 서비스에 음성인식(STT), 거대언어모델(LLM), 음성합성(TTS) 등 AI 기술을 접목할 계획이다. 또 기업 고객이 별도의 시스템 구축 없이 상담과 고객관리, 마케팅 등 핵심 기능을 효율적으로 운영할 수 있도록 엔드투엔드(End-to-End) 통합 서비스를 지원한다. 차민주 기자