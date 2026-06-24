-메인비즈협회와 경영혁신중소기업의 성장 및 공공조달시장 진입 지원 협력 강화

[헤럴드경제= 이권형기자] 백승보 조달청장은 24일 서울에서 김명진 메인비즈 회장(한국경영혁신 중소기업협회)을 만나 경영혁신 중소기업의 공공조달시장 진출 확대 방안에 대한 나눴다.

이번 간담회는 대내외적으로 어려운 상황 속에서 경영혁신을 통해 경쟁력을 확보한 중소기업이 공공조달시장을 새로운 성장 동력으로 활용할 수 있도록 지원방안을 모색하고, 현장의 애로사항을 청취키 위해 마련했다.

메인비즈는 정부의 혁신형 중소기업 육성 정책에 따라 2010년 설립된 비영리 단체로, 전국 약 2만 5000 여 개의 경영혁신중소기업을 회원사로 두고 있다.

간담회 참석자들은 우수제품, 다수공급자계약 등 공공조달 제도의 활용방안과 함께 경영혁신형 중소기업의 공공시장 진입 과정에서 겪는 애로사항 및 개선사항에 대해 폭넓게 논의했다.

또한 조달청과 메인비즈협회는 혁신형 중소기업의 공공조달 참여 기회를 확대하고, 기업의 성장 단계별 맞춤형 지원이 이루어질 수 있도록 지속적으로 협력해 나가기로 했다.

김명진 협회장은 “메인비즈 기업은 지속적인 혁신을 통해 우리 경제의 성장과 일자리 창출을 이끌고 있다”며, “공공조달시장이 혁신형 중소기업의 새로운 성장 기반이 될 수 있도록 조달청과의 협력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

백승보 조달청장은 “경영혁신형 중소기업은 우리 경제의 경쟁력을 높이는 핵심 주체”라며, “앞으로도 현장의 목소리를 적극 반영해 우수한 중소기업이 공공조달시장에서 성장하고 더 넓은 시장으로 도약할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.