[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]2026대구세계마스터즈육상경기대회 조직위원회(이하 조직위)는 지난 23일 선수등록을 마감한 결과 전 세계 106개국에서 선수와 동반인 등 총 1만 1014명이 참가 신청을 완료해 당초 목표를 초과 달성했다고 24일 밝혔다.

조직위는 이번 대회의 참가자 유치 목표를 90개국 1만 1000여 명(선수 7000명, 동반인 4000명)으로 설정했으며 최종 등록 결과 목표치를 웃도는 참가 규모를 기록했다.

등록 현황은 선수 7409명, 동반인 3605명 등이며 종목 참가 건수는 1만 2277건으로 집계됐다. 국내 선수는 3791명, 해외 선수는 3618명으로 나타났다.

대륙별로는 아시아 25개국 5109명이 참가해 가장 높은 비중을 차지했으며 유럽 36개국 1178명, 북미 16개국 576명, 오세아니아 6개국 258명, 아프리카 13개국 156명, 남미 10개국 132명이 등록했다.

해외 참가국 중에서는 일본이 466명으로 가장 많았다.

연령별로는 35세부터 100세 이상까지 폭넓은 연령층이 참가 신청했으며 80세 이상 참가자가 225명에 달하는 가운데 100세 이상 참가자도 1명 등록한 것으로 집계됐다.

종목 참가 건수 1만 2277건 가운데 10km 로드레이스(1958건)와 하프마라톤(1853건)이 가장 많은 참가 신청을 기록했다. 이어 100m(938건), 200m(795건), 포환던지기(380건), 원반던지기(368건), 창던지기(355건) 등 순으로 나타났다.

진기훈 조직위 사무총장은 “전 세계 마스터즈 육상인들의 뜨거운 관심에 감사드린다”며 “참가자들이 안전하고 즐겁게 대회를 즐길 수 있도록 남은 기간 대회 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 2026대구세계마스터즈육상경기대회는 오는 8월 22일부터 9월 3일까지 대구스타디움 일원에서 개최되며 35세 이상이면 누구나 참가할 수 있다.