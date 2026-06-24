[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 힐스테이트 입주 고객을 위한 웰컴 키트를 24일 새롭게 공개했다.

이날 현대건설에 따르면 웰컴 키트는 글로벌 텀블러 브랜드 써모스(THERMOS), 디자인 패브릭 브랜드 키티버니포니(KBP)와 협업했으며 ▷경량 텀블러 ▷파우치 ▷키링 3종으로 구성됐다.

병오년(丙午年) 말의 해를 맞이해 키티버니포니 특유의 조랑말 ‘해피 포니’ 패턴을 힐스테이트 브랜드 컬러와 접목해 심미성을 높였다. 100년 이상 이어온 보온병 개발 노하우와 엄격한 품질관리로 세계적인 신뢰를 받는 써모스의 기술력으로 사용자의 만족도까지 고려했다.

새롭게 출시된 웰컴 키트는 힐스테이트 메디알레의 입주자 사전점검 행사를 시작으로 하반기에 입주 예정인 힐스테이트 6개 단지(현대엔지니어링 시공 2개 단지 포함) 고객에게 제공될 계획이다. 마이 힐스 애플리케이션 스토어에서도 한정 수량을 판매할 예정이다.

현대건설 관계자는 “현대건설은 힐스테이트의 20주년 리브랜딩과 함께 향후에도 트렌드를 선도하는 브랜드와의 협업을 이어갈 것”며 “앞으로도 고객의 니즈를 반영한 새로운 상품과 주거 서비스 개발에 매진해 차별화된 일상과 새로운 주거 문화를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

한편 현대건설은 힐스테이트 론칭 20주년을 기념해 브랜드 리뉴얼을 단행했다. 이에 따라 하이엔드 브랜드 디에이치(THE H)에 우선 적용해 온 ‘H 컬처클럽’을 힐스테이트 단지까지 확대한다.