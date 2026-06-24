공개 54일 만에 5편 합산 1억뷰 인스타그램 포함 땐 1억3000만회 넘어 AI·BGM 뺀 아날로그 영상으로 차별화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 시몬스 침대의 신규 브랜드 캠페인 ‘라이프 이즈 컴포트(LIFE IS COMFORT)’ 영상이 공개 54일 만에 유튜브 누적 조회수 1억회를 넘어섰다. 인공지능과 배경음악을 배제한 아날로그 방식의 영상 연출이 온라인에서 관심을 끌며 브랜드 캠페인 확산으로 이어졌다는 분석이다.

시몬스는 신규 브랜드 캠페인 ‘라이프 이즈 컴포트(LIFE IS COMFORT)’ 영상의 유튜브 누적 조회수가 1억회를 돌파했다고 24일 밝혔다. 영상은 지난 4월 30일 시몬스 공식 유튜브와 인스타그램 등 SNS 채널에 공개됐다.

캠페인 영상은 ‘스트리트’ 편, ‘자동차’ 편, ‘스토어’ 편, ‘레스토랑’ 편, ‘세트’ 편 등 5편으로 구성됐다. 공개 54일째인 23일 오후 기준 유튜브 누적 조회수는 1억회를 넘어섰다.

영상별 조회수는 ‘자동차’ 편 2458만회, ‘레스토랑’ 편 2258만회, ‘세트’ 편 2257만회, ‘스토어’ 편 1545만회, ‘스트리트’ 편 1482만회다. 인스타그램 조회수 3608만회를 포함하면 전체 누적 조회수는 1억3000만회 이상이다.

‘라이프 이즈 컴포트(LIFE IS COMFORT)’는 시몬스의 대표 슬로건인 ‘흔들리지 않는 편안함’을 영문 카피로 재해석한 캠페인이다. 불확실성이 일상이 된 상황에서도 자신만의 평온함과 삶의 균형을 지켜내자는 메시지를 담았다.

시몬스는 그간 브랜드 정서를 강조하는 캠페인을 이어왔다. 2022년에는 ‘오들리 새티스파잉 비디오’를 선보이며 멍 때리기 트렌드와 결합한 영상을 공개했다. 해당 캠페인은 ‘대한민국 광고대상’ TV 영상 부문 금상을 수상했다.

정연승 단국대 경영학과 교수 겸 한국마케팅학회 회장은 “이번 ‘LIFE IS COMFORT’ 캠페인은 기업이 제품의 기능적 우수성을 소구하는 것을 넘어, 시대정신을 읽어내고 대중의 불안을 어루만지는 심리적·사회적 역할을 수행할 수 있음을 보여주는 업계 리딩 사례”라고 말했다.