[헤럴드경제=김성훈 기자] 원정 성매매 혐의로 벌금형을 받았던 가수 지나(G.NA)가 자신의 대표곡 ‘꺼져줄게 잘 살아’ 리메이크로 10여년만에 복귀한다.

지나는 23일 자신의 인스타그램에 “팬 투표 결과 ‘꺼져줄게 잘 살아’가 첫 번째 리메이크 곡으로 공식 결정됐다”고 밝혔다.

지나는 “여러분의 메시지를 읽으면서 이 노래가 얼마나 많은 사람들에게, 그리고 나 자신에게도 특별한 의미를 가진 곡이었는지 다시 느끼게 됐다”라며 “이 노래가 다시 시작하기에 가장 잘 어울리는 곡처럼 느껴졌다”고 했다.

그는 “현재 리메이크 버전을 작업 중”이라며 “곡을 선택할 수 있도록 도와줘서 고맙고, 오랜 시간 곁을 지켜줘서 감사하다”고 했다.

캐나다가 국적인 지나는 2010년 ‘꺼져줄게 잘 살아’로 데뷔했다. 이 곡은 각종 음원 차트 정상에 오르며 큰 사랑을 받았다. 지나는 이후 ‘Black & White’, ‘Top Girl’, ‘2HOT’, ‘Oops’ 등 히트곡을 잇달아 내며 전성기를 누렸다.

그러나 2016년 원정 성매매 혐의로 유죄가 인정돼 벌금 200만 원의 약식명령을 받은 뒤 활동을 중단했다. 당시 지나는 재미교포 사업가와 성관계를 맺은 뒤 3500만원을 받은 혐의, 또 다른 사업가에게 1500만원을 받고 성관계를 한 혐의를 받았다. 지나는 소개팅인 줄 알고 속아서 성관계를 한 것이라는 등의 해명으로 혐의를 부인한 바 있다.

지나는 최근 SNS를 통해 팬들과 다시 소통을 시작했고, 이번 대표곡 리메이크 소식으로 본격적인 활동 재개를 예고했다.