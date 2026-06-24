[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북문화관광공사는 경북의 숨은 매력과 사람들의 따뜻한 이야기를 담은 사보 ‘GCTO’ 최신호를 발간해 전국 2000여 곳에 배포한다고 24일 밝혔다.

이번 호는 지리산 천왕봉 자락에 정착한 공사 출신 여성 산악인의 감동적인 도전기부터 2022년 소설 ‘저주토끼’로 부커상 인터내셔널 부문 최종 후보에 오른 세계적인 작가 정보라의 포항 정착기까지, 경북과 인연을 맺은 다채로운 인물들의 심층 인터뷰를 다뤘다.

특히 최근 트렌드인 달리기와 관련해 국내 1000만 러너들을 위한 ‘경북 런 트립’ 코스와 도파민 중독 시대에 진짜 쉼을 선사할 ‘경북 웰니스 4선’ 등 트렌디한 로컬 관광 자원 정보가 가득하다.

특집으로는 올해 경주와 포항에서 성황리에 개최된 ‘2026 PATA 연차총회’를 집중 조명했다. 2026 PATA 연차총회는 1979년 PATA 워크숍이 개최된 이래 47년만에 경북에서 다시 열린 국제행사다.

PATA 역사상 한국인 최초로 오창희 회장이 신임 의장으로 선출돼 한국 관광업계의 위상을 보여주는 쾌거를 이뤄낸 이야기가 수록됐다.

또 지난 1970년대 초부터 현재까지 경주의 풍경과 사람들을 기록해 온 보림사진관 권순금 대표의 이야기도 눈길을 끈다.

아울러 1979년 PATA 워크숍 현장을 기록하고 거금의 빚을 감수하며 구입한 초경량항공기로 천년고도 경주의 ‘버드뷰’를 기록한 ‘대한민국 최초의 인간드론 작가’ 고(故) 석기삼 사진작가의 이야기는 경이롭다.

권순금 대표의 남편이며 전 공사 직원이었던 그의 열정과 도전 정신은 독자들에게 진한 감동을 전한다.

지난해 공사 창립 50주년과 함께 세 쌍둥이 출산이라는 뜻깊은 겹경사를 맞은 보문골프클럽 서상환 대리 가족의 행복한 이야기는 따뜻한 감동을 선사한다.

더불어 포항 죽도시장에서 ‘식감의 신세계’로 불리는 대형어종 개복치를 판매하는 이영태 대표 부부의 이야기와 53년간 한결같이 ‘뻥이요’를 외치며 경산 자인시장에서 뻥튀기 장인으로 살아온 ‘뻥튀기천국’ 최기한 대표의 삶이 구수하게 그려져 있다.

‘GCTO’ 구독을 희망할 시 공사 기획홍보팀으로 문의하면 선착순으로 우편 배송받을 수 있다.

김남일 경북문화관광공사 사장은 “앞으로도 지역사회와 상생하며 우수한 콘텐츠를 지속적으로 발굴·취재해 톡톡 튀는 경북의 매력을 널리 알리는 종합 문화관광 매거진을 만들어 나가겠다”고 말했다.