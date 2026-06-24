크리스티아누 호날두 [게티이미지닷컴]
크리스티아누 호날두 [게티이미지닷컴]

[헤럴드경제=이원율 기자]포르투갈의 ‘슈퍼스타’ 크리스티아누 호날두(알나스르·41)가 돌아왔다. 최근 메이저 대회에서 기대에 미치지 못한 모습을 딛고 사상 최초 ‘월드컵 6개 대회 득점자’로 이름을 깊이 새겼다. 호날두는 대기록의 역사를 쓴 날 그간의 심정을 고백했다.

호날두는 24일(한국시간) 미국 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 K조 우즈베키스탄과의 2차전을 마친 후 카메라를 향해 “내가 돌아왔다”(I‘m back)고 두 번 외쳤다.

호날두는 지난 1차전 이후를 돌아보며 “힘들고 암울한 한주였다”며 “마치 축구에서 이미 은퇴한 듯한 기분이었다”고 했다.

지난 18일 콩고민주공화국과의 1차전에서 호날두는 큰 존재감을 보이지 못한 채 경기도 1-1로 비긴 바 있다.

호날두는 “힘들고 암울한 한 주였다”며 “마치 축구에서 이미 은퇴한 듯한 기분이었다”고 했다. 이어 “하지만 언제나 그랬듯 버텼다. 그 어떤 것보다 노력을 믿기에”라며 “힘든 시간이었던 것은 인정하지만, 우리는 돌아왔다”고 했다.

호날두는 “23년간 프로 선수 생활을 했다”며 “잘할 때 사람들은 ‘크리스티아누는 훌륭하다’고 말하고, 잘 안될 때는 ‘은퇴해야 한다’거나 ‘늙었다’고 한다. 항상 그랬다”고 했다.

그러면서 “이번 경기는 저와 동료들에게 좋은 답”이라며 “이것이 우리가 원했던 것”이라고 덧붙였다.

호날두는 “나는 항상 그런 위치에 있었다”며 “조금 늦을 수 있어도 결국 그 자리에 있다. 그게 내가 이 일을 계속하는 이유”라고 했다.

또 “나는 내가 하는 일에 대해 강한 믿음을 갖고 있으며, 열심히 한다”고 자부했다.

호날두는 이번 대회에서 라이벌 리오넬 메시(아르헨티나)와 맞대결을 벌이고 싶은지를 묻자 “좀 무의미한 질문처럼 느껴지기도 해 어떻게 답해야 할지 모르겠지만, 어쨌든 멋질 것”이라며 “하지만 가장 중요한 건 오늘 경기”라고 했다.

그는 “오늘 나는 아주 잘했고 골도 넣었다. 팀을 도왔다. 팀도 잘하고 있다”며 “다음으로 넘어가야 한다”고 했다.

이날 호날두는 경기 시작 6분만에 선제 결승골을 넣었다. 월드컵 역사상 처음으로 6개 대회 연속 득점을 기록한 선수가 된 순간이었다.

호날두는 전반 39분 팀의 세 번째 골도 넣어 멀티골도 기록했다. 이는 월드컵 통산 10호 골이었다. 에우제비우(9골)를 뛰어넘는 포르투갈 월드컵 최다 득점 단독 1위에 오른 것이다.

호날두, 2006년 대회부터 ‘6연속’

크리스티아누 호날두 [게티이미지닷컴]
크리스티아누 호날두 [게티이미지닷컴]

역사의 시작은 2006년 6월17일 독일 프랑크푸르트에서 열린 독일 월드컵 이란과의 조별리그 2차전이었다. 호날두는 포르투갈이 1-0으로 앞선 후반 35분에 페널티킥으로 추가골을 뽑아 본인의 월드컵 첫 골을 기록했다.

이어 2010년 남아프리카공화국 대회, 2014년 브라질 대회에서 1골씩을 넣었다. 2018년 러시아 대회에서는 스페인과의 조별리그 경기 중 해트트릭을 기록하는 등 4골에 성공했다.

2022년 카타르 대회에서는 가나와의 조별리그 1차전에서 페널티킥으로 사상 첫 ‘5개 대회 연속 득점’ 주인공이 된 바 있다.

그런가 하면, 이미 자신이 보유한 월드컵 최고령 필드플레이어 출전 기록을 이날 41세 138일로 늘렸다. 최고령 득점 부문에서도 카메룬의 로저 밀라(42세 39일)에 이어 역대 2위에 올랐다.

포르투갈은 우즈베키스탄과의 K조 2차전에서 5-0으로 완승했다. 포르투갈은 호날두의 부활과 함께 우승컵을 향한 도전을 이어가게 된다.

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yul@heraldcorp.com