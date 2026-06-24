[헤럴드경제=채상우 기자] 충남 서산의 한 사육장에서 탈출한 늑대개들이 8일째 행방이 묘연한 가운데, 목격담이 당진에서도 나왔다.

24일 충남소방본부와 서산·당진시 등에 따르면, 이날 오전 6시 17분쯤 당진시 정미면 수당리에서 “늑대개로 보이는 개 1마리가 돌아다닌다”는 신고가 119에 접수됐다.

이번 신고가 접수된 정미면 수당리는 당초 늑대개 사육 농가가 있는 서산시 운산면 여미리와 맞닿아 있는 곳이다.

당진시는 이날 오전 재난안전문자를 통해 “인근 주민께서는 발견 시 접근하지 말고 즉시 119로 신고해 달라”며 각별한 주의를 당부했다.

사건은 지난 16일 오전 2시 서산시 운산면 여미리 한 농가에서 사육 중이던 18마리 중 11마리가 울타리를 넘어 탈출하며 시작됐다.

서산시는 현장 확인 직후 포획용 틀 3개를 설치하고 마을 방송을 통해 주민들에게 안전사고 예방을 알렸다.

지난 16일부터 19일까지 탈출한 개체 중 7마리가 차례로 포획되었으나, 나머지 개체들은 포획망을 벗어나 찾지 못하고 있다

현재까지 탈출한 늑대개 11마리 중 포획되지 않은 개체는 성견 1마리와 생후 5개월 된 강아지 2마리 등 총 3마리로 파악된다.

다행히 현재까지 인명이나 가축 피해는 보고되지 않고 있지만, 인근 주민들은 야생성이 남아있을 수 있는 늑대개의 출몰에 밤잠을 설치며 불안에 떨고 있는 실정이다.

다만, 포획이 장기화하는 가운데 다행스러운 소식도 전해졌다. 지난 23일 오후 11시 30분께 탈출했던 성체 1마리가 스스로 농가로 돌아왔다.

서산시는 포획용 틀 설치 장소를 재배치하고 현장 순찰을 이어가며 견주, 소방당국과 함께 남은 3마리 포획에 총력을 다하고 있다.

늑대개는 동물보호법상 맹견으로 분류되지는 않지만, 당국은 발견 즉시 접근을 피하고 119로 신고할 것을 거듭 당부했다.