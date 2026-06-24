[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 조현아가 ‘위고비’를 중단한 이유를 밝혔다.

23일 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’에는 ‘첫 만남에 화장실에서 기싸움한 연예인과 한강 피크닉’ 영상이 올라왔다.

이날 게스트로 출연한 강미나와 조현아는 한강 피크닉을 즐기며 이야기를 나눴다.

녹화하던 중 잠시 쉬는 시간 잠시 휴대전화를 보던 조현아는 강미나에게 “기사를 봤는지 모르겠는데 (나에 대해) ‘위고비를 뚫었다’ ‘위고비를 이긴 방법은?’ 이런 기사가 한참 많이 나왔다”며 “위고비를 3개월인가 했는데 살이 너무 확 빠졌다. 이후에는 요요가 왔다”고 위고비를 중단한 이유에 관해 설명했다.

조현아는 강미나를 향해 “한 번 살이 빠지고 나서는 요요가 안 오는 것 같다”고 물었고 강미나는 “쪘었다. 이번에 ‘내일도 출근!’에서 래시가드를 입는 장면이 있어서 발등에 불 떨어져서 급하게 뺐다”고 설명했다.

앞서 조현아는 지난해 풍자의 유튜브 채널에 출연해 “위고비를 하는데도 배가 고파서 하루에 6끼씩 먹었다”며 “3개월 차가 되니 전보다 배고픔이 줄었다”고 언급한 바 있다.