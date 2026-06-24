[헤럴드경제=나은정 기자] 그룹 NCT 출신 마크가 인종차별을 상징하는 남부연합기 문양이 새겨진 티셔츠를 착용했다가 논란이 일자 사과했다.

마크 소속사 어퍼룸은 24일 “최근 마크가 착용한 의상으로 인해 불편함과 실망감을 안겨드린 점에 대해 진심으로 사과드린다”며 “사안의 심각성을 잘 알고 있으며 깊이 반성하고 있다”고 밝혔다.

남부연합기는 미국 남북전쟁 당시 노예제를 지지한 남부연합의 깃발로 인종차별, 백인 우월주의, 노예제의 상징으로 여겨진다. 남북전쟁 이후에도 극우 백인 우월주의 단체 등에서 해당 문양을 사용해 온 탓에 ‘미국의 욱일기’라는 평가를 받기도 한다.

마크는 최근 이 문양이 새겨진 티셔츠를 착용한 사진이 온라인상에 확산하면서 인종차별 논란이 불거졌다.

어퍼룸은 “해당 의상은 순수하게 빈티지 의류 아이템으로 선택된 것이었다”며 “티셔츠 문양이 지닌 역사적 의미와 민감성을 인지한 이후 공식 콘텐츠에 노출되지 않도록 조치를 취했으나, 해당 이미지가 외부로 공유돼 우려를 낳았다”고 해명했다.

이어 “의도와 관계없이, 이번 사안이 더욱 세심하고 신중하게 다뤄져야 했음을 인지하고 있다”며 “이 같은 부주의에 대한 책임은 전적으로 당사에 있다”고 거듭 고개를 숙였다.

아울러 “향후 유사한 일이 재발하지 않도록 의상 선정 및 콘텐츠 검수 절차 전반을 강화할 것”이라며 “앞으로 더 큰 책임감과 인식, 그리고 주의를 가지고 행동할 것을 약속드린다”고 밝혔다.

한편 마크는 한국계 캐나다인으로, 지난 4월 SM엔터테인먼트와의 계약 종료 이후 NCT를 탈퇴했다. 이달 초에는 1인 기획사 어퍼룸을 설립하며 독자 활동에 나섰다.