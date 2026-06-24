1척만 한국행…나머지는 타국 남은 배 18척…한국인 선원 108명

[헤럴드경제=문혜현 기자] 미-이란 간 종전을 위한 실무 협상이 진행 중인 가운데 정부는 호르무즈 해협에서 한국 국적 선박 4척이 추가로 빠져나왔다고 24일 밝혔다.

외교부는 이날 공지를 통해 “호르무즈 해협 내측에 대기 중이던 우리 선사 운용선박 4척이 해협을 통과하여 정상 항해 중에 있”고 말했다.

이어 외교부는 선박에 탑승한 인원과 관련해 “해당 선박들에는 우리 선원 총 26명이 승선하고 있으며, 이 중 1척의 목적지는 우리나라이고, 나머지는 타국”이라고 설명했다.

이에 따라 현재 호르무즈 해협에 남아있는 한국 선박은 18척으로 줄게 됐다. 외교부는 “4척이 해협 외측으로 통과함에 따라, 현재 해협 내측에 대기 중인 우리 선박은 18척이며, 한국인 선원은 우리 선박에 75명, 외국 선박에 33명, 총 108명이 승선 중”이라고 했다.

이어 “외교부, 해양수산부 등은 해당 선박 통항을 위한 외교적 노력과 더불어 해당 선박들이 통항하는 동안 실시간 모니터링과 통항 정보를 제공하는 등 안전 운항을 지원했다”면서 “앞으로도 해협 내측에 대기 중인 우리 선박 18척에 대해서도 통항 관련 동향 및 정보 제공을 통해서 선사 자체 운항계획 수립과 향후 안전한 통항을 지원하겠다”고 했다.

또 남은 선박의 추가 항행 가능성도 예고했다. 외교부는 “현재 수리 중인 1척을 제외한 선박의 경우 유관국 협의와 자체 계획에 따라 본격적으로 통항을 준비 중”이라고 했다.