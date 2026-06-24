드론·로버 활용 항공기 검사 시스템 선봬 외관 점검 시간 8~10시간→50분 단축

[헤럴드경제=권제인 기자] 대한항공이 오는 26일까지 이틀 동안 서울 강남구 코엑스에서 열리는 ‘2026 국토교통기술대전’에 참가해 인공지능(AI) 기반 유지·보수·정비(MRO) 기술과 미래 항공 모빌리티 설루션을 공개한다고 24일 밝혔다.

국토교통기술대전은 국토교통부가 주최하고 국토교통과학기술진흥원이 주관하는 국내 대표 국토교통 기술 전시회다. 올해는 ‘미래를 바꾸는 기술’을 주제로 81개 기관·기업이 참가한다.

대한항공은 이번 전시에서 항공기 외관 검사용 인스펙션 드론과 로버, 정비사 훈련용 시뮬레이터, 인스펙션 스테이션 등을 전시한다.

특히 공중의 드론과 지상의 로버가 협업하는 인공지능(AI) 기반 항공기 로봇 검사 시스템을 선보인다. 이 시스템은 기존 정비사의 육안 점검 방식을 드론과 로버의 다기종 군집 운영, AI 분석 기반 체계로 전환한 기술이다.

대한항공에 따르면 해당 시스템을 활용하면 대형 항공기 외관 검사 시간을 기존 8~10시간에서 약 50분으로 줄일 수 있다. 정비사의 고소 작업 부담을 낮추는 동시에 AI가 수집 데이터를 분석해 1㎜급 결함까지 판독할 수 있다. 현장에서는 정비 지원용 AI 챗봇 체험도 제공된다.

대한항공은 미래 무인 항공체계 기술도 공개한다. 이번 전시에서 공개되는 무인기 자율 임무 수행 시스템 ‘AI Pilot’은 개발 중인 저피탐 무인편대기와 아음속 표적기 등 다양한 무인기 플랫폼에 AI 기술을 적용한 것이 특징이다. 이를 통해 무인기들이 스스로 상황을 판단하고 상호 협력하며 임무를 수행하는 군집비행 및 임무 자율 수행 기술을 선보일 계획이다.

도심항공교통(UAM) 분야에서는 국가전략기술사업단과 함께 통합 교통관리 설루션 ‘ACROSS’를 공동 전시한다. ACROSS는 UAM을 포함한 미래 항공 모빌리티를 안전하고 효율적으로 운영하기 위해 대한항공이 자체 개발한 통합관제 설루션이다.

대한항공 관계자는 “이번 전시를 통해 AI 기반 MRO 기술은 물론 무인기와 UAM 분야의 미래 기술까지 폭넓게 선보이게 됐다”며 “첨단 기술 개발과 파트너사와의 협력을 통해 항공우주 산업 혁신과 건강한 생태계 조성에 이바지하겠다”고 말했다.

한편, 대한항공은 최근 항공기 엔진 정비 사업을 지속가능한 성장을 위한 핵심 동력으로 육성, 올해 1조3000억원 수준인 엔진 정비 매출을 2030년 5조원 이상으로 확대하고, 정비 물량도 연간 5배 이상으로 늘린다는 목표를 제시한 바 있다.