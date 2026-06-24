7월 5일까지 4층 전시장서 운영 블랙·다이아몬드 플러스 등 전시 스프링·내장재 직접 체험 상담 제공

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에이스침대가 현대백화점 무역센터점에서 최상위 매트리스 브랜드 ‘에이스 헤리츠’ 팝업 행사를 연다. 침대업계가 백화점과 체험형 매장을 중심으로 프리미엄 고객 접점을 넓히는 가운데 에이스침대도 고가 라인업 체험 기회를 확대하는 모습이다.

에이스침대는 오는 7월 5일까지 현대백화점 무역센터점 4층 전시장에서 ‘에이스 헤리츠’ 팝업 행사를 진행한다고 24일 밝혔다.

‘에이스 헤리츠’는 에이스침대의 하이엔드 매트리스 브랜드다. 스프링, 커버, 봉합 등 제작 공정별 기술과 수작업 공정을 적용한 제품군이다. 라인업은 블랙, 다이아몬드 플러스, 다이아몬드, 플래티넘 플러스, 플래티넘 등 총 5개 모델로 구성됐다.

이번 팝업 공간은 백화점 주요 동선에 마련됐다. 방문객은 매트리스 스프링과 내장재 등을 직접 만져보고 제품별 차이를 살펴볼 수 있다. 체형과 수면 습관에 맞춘 1대1 상담도 제공된다.

에이스침대 관계자는 “‘에이스 헤리츠’는 에이스침대의 기술력과 장인정신을 담은 하이엔드 매트리스 브랜드”라며 “프리미엄 수면 환경을 가까이에서 경험하는 기회가 되길 기대한다”고 말했다.