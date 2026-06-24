7만 명에서 출발해 3개월 만에 14배 성장 투자 정보·서비스 안내·소통 채널로 활용

[헤럴드경제=홍태화 기자] 카카오페이증권은 자사 카카오톡 채널 친구 수가 100만 명을 돌파했다고 24일 밝혔다. 이는 카카오톡 채널 내 ‘증권’ 검색 시 노출되는 친구 수 기준(2026년 6월 22일) 국내 증권사 공식 채널 중 1위다.

카카오페이증권 채널은 단기간에 빠른 성장세를 보였다. 올해 3월 24일 7만 명 수준이던 채널 친구 수는 약 3개월 만에 100만 명을 넘어서며 14배 이상 증가했다. 같은 기간 증권사 채널 순위도 15위에서 6위를 거쳐 1위로 올라섰다.

이 같은 성장에는 지난 3월부터 진행한 ‘친구 추가하고 주식 받기 이벤트’가 주효했다. 주식 리워드를 제공하고 친구 추가만으로 참여가 완료되도록 문턱을 낮춰, 투자에 관심 있는 사용자를 빠르게 채널 친구로 전환했다. 이벤트가 본격화된 3월 말에는 하루 최대 5만 명 이상의 순증을 기록하기도 했다.

100만 명 규모의 자체 소통 채널을 확보하면서 사용자에게 직접 메시지를 전달할 수 있게 돼 비용 절감 효과도 거두고 있다.

향후 100만 채널을 투자 정보 전달, 신규 상품·서비스 안내, 고객 소통, 혜택 우선 안내 등에 활용할 계획이다. 채널 친구를 대상으로 한 한정 혜택도 검토하고 있다.

100만 달성을 기념해 카카오페이증권은 이달부터 다음 달 8일까지 ‘주식 받기 이벤트’를 진행한다. 전체 사용자를 대상으로 이벤트 신청 시 추첨을 통해 주식을 지급하며, 당첨자는 1명에게 100만 원 상당, 99명에게 1만 원 상당의 주식을 준다.

카카오페이증권은 “증권사 공식 카카오톡 채널 친구 100만 명 달성은 사용자와 직접 소통할 수 있는 기반을 갖췄다는 데 의미가 있다”라며 “앞으로 필요한 투자 정보와 혜택을 적시에 전달하는 채널로 키워가겠다”라고 말했다.

카카오페이증권은 최근 예탁자산이 늘어나면서 성장세가 두드러지는 신흥 증권사 중 하나다. 카카오페이증권은 예탁자산이 20조원을 넘어섰다고 지난 2일 밝혔다. 이는 지난달 29일 기준이며 예탁자산 15조원을 기록한 이후 29영업일 만이다. 카카오페이증권 예탁자산은 5조원에서 10조원까지 7개월, 10조원에서 15조원까지 3개월, 15조원에서 이번 20조원까지는 1.5개월이 소요됐다.