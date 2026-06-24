“강건호도 곧 투입…1만t급 전략함선도”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 북한이 5000t급 신형 구축함 ‘최현호’를 정식 취역했다. 김정은 북한 국무위원장은 “강력하고 신뢰할 수 있는 핵전쟁억제력을 더욱 분명히 함으로써 우리 국가핵무력의 다각적이며 효과적인 운용을 실현하고 해상방위와 전쟁억제를 위한 군사활동에서 주도권을 확고히 쥘 수 있게 하는 매우 중요한 전략적 과정”이라고 강조했다.

조선중앙통신은 “국가해상방위력의 새로운 상징으로 태어난 신형다목적구축함 최현호가 1년 2개월간의 작전수행능력평가시험공정을 성과적으로 마치고 조선인민군 해군에 정식 취역하게 된다”고 24일 밝혔다.

취역식은 전날 남포항에서 진행됐다고 한다. 김 위원장은 취역 축하 연설에서 “우리는 해군역사상, 건군사상 처음으로 되는 구축함을 건조해 내고 시험하는 모든 과정을 통해 우리 함이 가장 완벽한 복합적인 작전전투능력을 보유했다는 만족한 결과를 얻었다”면서 “구축함 최현호는 그 어느 수역에서도 믿음직하게 작전임무를 수행할수 있는 신뢰할만한 함선이라고 당당히 자부할수 있다”고 목소리를 높였다.

이어 “우리 해군의 전투력은 상상을 초월하는 경이적인 것으로 될 것”이라며 “오늘의 함인계의식은 우리 해군이 변해가는 속도를 실측할수 있는 하나의 사변”이라고 했다.

김 위원장은 또 “바로 어제(22일) 당중앙위원회 제9기 제2차전원회의는 우리 해군함대들에 새로운 기지들을 건설하는 문제를 토의하고 결정했다”며 “가장 중요한 변천으로 되고 가장 의미있는 발전으로 되는 것은 우리 해군의 지위와 임무, 행동수역의 범위와 그 결과가 달라지게 되었다는 것”이라고 했다. 이는 서해 이상으로 작전 반경을 확대할 수 있다는 뜻으로 풀이된다.

김 위원장은 계속해서 “우리는 최현호에 이어 강건호도 곧 작전에 투입시킬 것이며 뒤따라 만t급 전략함선들도 연속 바다에 띄우려고 한다”고 예고했다.

그러면서 “우리는 가장 민감한 전략자산들을 가장 중요한 해역에 전개하는 당사국으로서 공화국의 주권과 동북아시아의 안전환경, 세계의 평화를 수호하는 데서 원칙적이고도 책임적인 의지를 보여줄 것이며, 보다 새롭고도 큰 기여를 할 것”이라고 말했다.

향후 계획과 관련해선 “반드시 우리는 이 최현함과 같은 우월한 전투함선들을 상징적인 몇 척이 아니라 우리에게 필요한만큼 가져야 한다”며 “우리는 새 5개년계획기간에 1만t급 순양함들을 포함해 최현급이상의 수상함을 매해 2척씩 무어내며 호위함들과 특수용도함선건조, 수중무기체계개발생산을 비롯해 해군전력건설에 관한 제반 계획들을 정확히 집행해야 한다”고 설명했다.

취역식에서 조춘룡 당 비서는 최현호가 각종 무기 성능, 전투 적용성, 전반적 작전 수행능력 등에 대한 평가를 마치고 시험사격, 통합운영시험, 기동능력 종합평가시험 항해, 군검 인증 등을 성과적으로 마쳤다고 김 위원장에게 보고했다고 통신은 전했다.