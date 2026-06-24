‘소아암 어린이 가족들과 함께하는 2026 키자니아 체험’ 19년째 치료비 지원 사업도 진행

[헤럴드경제=한영대 기자] SK이노베이션은 23일 서울 송파구 키자니아 서울에서 한국백혈병어린이재단과 함께 ‘소아암 어린이 가족들과 함께하는 2026 키자니아 체험’을 진행했다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 장기간 치료로 사회적 경험 기회가 제한된 백혈병·소아암 환아들이 직업 체험을 통해 미래의 꿈을 키울 수 있도록 마련됐다. SK이노베이션은 감염 관리가 중요한 환아들을 위해 행사 장소 전체를 대관해 안전한 환경에서 프로그램을 운영했다.

이날 행사에는 환아와 가족 400여명을 비롯해 SK이노베이션 구성원 자원봉사자, 한국 백혈병어린이재단 사회복지사 등이 참여했다.

아이들은 키자니아 내 직업 체험 시설에서 소방관, 경찰관, 승무원, 요리사, 연구원 등 다양한 직업을 체험했다. 장기간 치료 과정에서 접하기 어려웠던 단체 활동과 사회적 교류의 시간도 가졌다.

SK이노베이션 자원봉사자들은 환아들의 체험활동과 이동을 지원했다. 도움이 필요한 일부 환아들은 1대1로 밀착해 지원했다. 타투 스티커, 레고 키링 만들기, 키캡 만들기 등 이벤트 부스도 운영하며 아이들과 교감하는 시간을 가졌다.

SK이노베이션은 구성원들이 기본급의 1%를 자발적으로 기부해 조성한 ‘1% 행복나눔기금’으로 19년째 백혈병·소아암 환아 치료비 지원 사업을 이어오고 있다. 그동안 약 67억원을 지원해 난치병 아동 700명의 치료를 도왔다. 2024년에는 난치병 아동 소원성취 자원봉사단 발대식도 진행했다.

SK이노베이션 관계자는 “아이들이 직업 체험을 통해 미래에 대한 꿈과 희망을 키우는 시간이 되었길 바란다”며 “앞으로도 미래 세대가 건강하게 성장하고 사회와 연결될 수 있도록 지속적인 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.