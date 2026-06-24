시원한 기능성 원사 도입…반팔 니트 판매율 72%

[헤럴드경제=정찬수 기자] 형지글로벌의 프랑스 오리진 골프웨어 브랜드 까스텔바작이 니트 소재에 기능성을 강화한 여름 상품 ‘쿨링 반팔 니트’가 호응을 얻고 있다고 24일 밝혔다.

까스텔바작은 지난해 여름 반팔 니트 상품군이 극심한 폭염에도 72%의 판매율을 기록한 것에 주목해 올해도 관련 제품군을 강화했다. 표면에 요철감을 주어 피부에 달라붙지 않도록 하거나 통기성을 높인 니트 원단을 도입해 불편함을 없앴다.

대표 상품 ‘쿨링 베이직 반팔 카라 티셔츠’는 기능성 원사를 사용해 착용감이 쾌적하다. 모노톤의 깔끔한 디자인으로 다양한 룩에 매치할 수 있다. ‘로고 자카드 반팔 라운드 스웨터’는 앞판에 심플한 로고 자수를, 등판에는 자카드 패턴으로 포인트를 줬다.

형지글로벌 관계자는 “기후 변화와 다변화되는 소비자 라이프스타일에 발맞춰 제품군을 강화하고, 혁신적인 여름 상품을 계속 선보일 것”이라고 전했다.