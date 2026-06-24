‘LG 시그니처 올레드 W’ 공개 저지연 무선 전송 기술 글로벌 인증 ‘LG 시그니처 올레드 T’ 새 라인업도 론칭 LG전자, 1분기에도 올레드 시장 1위 “프리미엄 TV 압도적 리더십 지속”

[헤럴드경제=이정완 기자] LG전자가 LG 시그니처 올레드 TV 신제품을 선보이며 프리미엄 TV 라인업을 강화한다고 24일 밝혔다. 저지연 무선 전송 기술과 최첨단 AI 프로세서를 기반으로 한 화질 경쟁력을 바탕으로 올레드 TV 시장 주도권을 이어간다는 전략이다.

LG전자는 차세대 월페이퍼 TV ‘LG 시그니처 올레드 W’를 국내를 시작으로 글로벌 시장에 순차 출시한다. 연필 한 자루 수준인 0.9cm대 두께로 벽에 밀착되는 2026년형 무선 월페이퍼 TV다. 패널부터 파워보드, 메인보드, 스피커에 이르는 모든 부품에 초슬림화 기술을 적용했다.

특히 저지연 무선 전송 기술로 슬림 디자인을 구현했다. 글로벌 인증기관 TÜV라인란드로부터 세계 최초로 ‘진정한 무선 저지연 비전’ 인증을 받았다. 이를 통해 4K·165Hz 주사율의 고화질 영상을 화질의 손실·지연 없이 실시간으로 볼 수 있다.

2026년형 LG 올레드 TV에 탑재된 AI 프로세서 ‘3세대 알파 11’은 5.6배 향상된 NPU(신경망처리장치) 성능으로 빠른 화면 변화에도 화질을 유지한다. 두 가지 AI 업스케일링을 처리하는 ‘듀얼 수퍼 업스케일링’을 통해 저화질 콘텐츠를 4K 고화질로 감상할 수 있도록 해준다.

신제품은 초저반사 디스플레이 기술도 갖췄다. 업계 최초로 글로벌 시험∙인증기관 인터텍으로부터 ‘리플렉션 프리 프리미엄’ 인증을 받았다. 이 기술은 화면에 비치는 빛을 소멸시키는 방식으로 빛 반사를 기존 대비 절반 수준으로 줄이면서도 어떤 환경에서도 퍼펙트 블랙∙퍼펙트 컬러를 표현한다.

최신 LG TV의 AI 기능은 고객이 최적화된 TV를 더욱 편리하게 즐길 수 있도록 한다. 고객의 취향을 분석해 추천 검색 키워드와 맞춤형 콘텐츠까지 정보를 제공하는 AI 컨시어지를 비롯해 AI 서치, AI 챗봇, AI 맞춤 화면, AI 사운드 마법사, 보이스 ID 등을 지원한다.

LG 시그니처 올레드 W는 올해 초 세계 최대 가전·IT 박람회 ‘CES 2026’에서 처음 공개된 후 해외 주요 매체들로부터 호평을 받은 바 있다. 글로벌 IT전문 매체 테크레이더는 당시 이 제품을 ‘CES 최고상’으로 선정했다. LG 시그니처 올레드 W의 가격은 출하가 기준 77형 1050만원, 83형 1600만원이다.

LG전자는 ‘LG 시그니처 올레드 T’의 새로운 라인업인 T6도 국내에 출시한다. 올레드 T는 세계 최초 무선·투명 TV로 앞서 출시된 T4는 지난 2024년과 올해 CES에서 모두 최고 혁신상을 수상했다.

LG 시그니처 올레드 T는 블랙 스크린과 투명 스크린 모드를 리모컨 조작으로 손쉽게 전환할 수 있는 77형 올레드 TV다. 블랙 스크린 모드에서는 4K 화질로 영화와 게임 등 콘텐츠를 즐길 수 있다. 투명 스크린 모드에서는 화면 뒤 공간을 볼 수 있어 공간의 개방감을 주는 것은 물론 증강현실 같은 차별화된 영상 경험을 제공한다.

이번에 선보인 LG 시그니처 올레드 T에는 LG 시그니처 올레드 W와 동일한 최신 무선 기술과 3세대 알파 11 AI 프로세서가 적용됐다. 독자 스마트 TV 플랫폼 webOS 기반의 전용 홈 화면, 콘텐츠 등은 투명 올레드 TV의 장점을 더욱 극대화한다. LG 시그니처 올레드 T의 출하가는 1억원이다.

지난해까지 13년 연속 글로벌 올레드 TV 시장에서 1위 자리를 지켜온 LG전자는 차별화된 기술 경쟁력과 혁신 제품을 앞세워 올해도 압도적 시장 지위를 이어간다는 계획이다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 LG전자는 올해 1분기 글로벌 올레드 TV 시장에서 출하량 기준 50.5%, 매출액 기준 47.7%의 점유율로 1위를 차지했다.

박형세 LG전자 MS사업본부장 사장은 “LG 시그니처 올레드 W와 LG 시그니처 올레드 T는 세계 최초의 역사를 써온 LG TV의 기술이 집약된 혁신 제품”이라며 “LG전자만이 가능한 기술 혁신으로 프리미엄 TV 시장에서 압도적인 리더십을 이어가겠다”고 말했다.