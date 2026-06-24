[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 아파트에서 여성 주민이 수개월째 창문 밖으로 욕설과 고성을 내질러 주민들이 피해를 겪고 있다는 제보가 전해졌다.

23일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 경남 사천의 한 아파트에 거주 중인 제보자 A씨의 사연이 소개됐다.

A씨는 옆 동에 사는 여성이 지난해 11월 이사 온 이후 약 4개월째 새벽과 낮, 밤을 가리지 않고 고성을 지르고 있다고 주장했다.

공개된 영상에는 해당 여성이 창문 밖을 향해 욕설과 성적인 발언을 쏟아내는 모습이 담겼다.

이 같은 고성은 한 번 시작되면 짧게는 10분, 길게는 30분가량 이어지는 것으로 알려졌다.

특히 새벽 5시에도 소란을 피우는 경우가 있어 주민들이 잠에서 깨는 일이 반복되고 있는 것으로 전해졌다. A씨는 “대부분 성적인 발언과 욕설을 한다”고 했다.

주민들이 수차례 경찰에 신고했지만 상황은 좀처럼 나아지지 않고 있다고. 해당 여성은 문을 열어주지 않거나 “다시는 하지 않겠다”고 말할 뿐 같은 행동을 반복하고 있다는 게 A씨의 설명이다.

A씨는 “관리사무소와 경찰 모두 해줄 수 있는 것이 없다는 답변만 반복하고 있다”고 호소했다.