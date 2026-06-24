금감원, 증권사 CRO 간담회 개최…신용융자·미수 리스크 관리 주문 신용융자 잔고 36조원·미수금 1조4000억원…투자자 보호 강화 당부 반대매매 급증 속 시장 변동성 확대 대응, 증권사 건전성·유동성 점검

[헤럴드경제=홍태화 기자] 금융감독원이 최근 증시 변동성 확대와 신용거래 증가에 대응해 주요 증권사 최고리스크관리책임자(CRO)들을 소집하고 리스크 관리 강화와 투자자 보호 대책 마련을 주문했다.

금융감독원은 24일 금융투자협회와 함께 서울 여의도 금융투자협회에서 서재완 금융투자부문 부원장보 주재로 국내 주요 증권사 10개 사의 CRO 등이 참석한 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 최근 주식시장 거래가 급증하고 신용융자 및 미수거래 규모가 확대되는 가운데 증권사의 건전성 관리와 투자자 보호 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

금감원에 따르면 신용융자 일평균 잔고는 지난해 20조9000억원에서 올해 5월 36조3000억원으로 많이 증가했다. 같은 기간 미수금 잔고도 9000억원에서 1조4000억원으로 늘었다.

서재완 부원장보는 “형식적인 한도 관리에 그치지 말고 시장 상황을 종합적으로 고려한 선제적이고 탄력적인 리스크 관리 체계를 구축해야 한다”고 강조했다.

특히 미수거래와 관련해서는 시장 변동성이 확대되는 상황에서 과도한 투기 수요를 유발할 수 있고 증권사의 건전성 부담도 높일 수 있다며 철저한 모니터링과 선제 대응을 주문했다.

금감원은 투자자가 충분히 인지하지 못한 상태에서 미수거래가 발생하거나 사실상 이를 유도하는 영업 관행에 대해서도 경계할 것을 당부했다.

실제 신용융자 및 미수거래에 따른 반대매매 규모도 빠르게 늘고 있다. 주요 10개 증권사 기준 올해 5월 일평균 반대매매 규모는 3736억원으로 지난해 평균 1002억원 대비 약 3.7배 증가했다.

이에 따라 금감원은 투자자가 신용융자와 미수거래의 구조, 반대매매 발생 요건, 예상 손실 규모 등을 충분히 이해할 수 있도록 위험 안내를 강화할 것을 요구했다.

또 투자자의 이해 수준을 고려한 맞춤형 설명을 제공하고, 직관적인 약관 작성과 시각 자료 활용 등을 통해 설명 의무의 실효성을 높여야 한다고 강조했다.

금감원은 최근 주식 거래대금 증가에 따른 단기 유동성 조달 수요 확대에도 대비해야 한다고 밝혔다. 국내 주식 일평균 거래금액은 지난해 19조원 수준에서 올해 1분기 66조6000억원으로 급증했다.

이에 따라 증권사들은 단기 조달 규모와 만기 구조를 점검하고 비상 자금 조달 계획의 적정성을 재검토할 필요가 있다고 금감원은 설명했다.

아울러 금리 상승 가능성에 대비한 헤지 수단 확보, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 사업장 조기 정리, 외화 유동성 관리 강화 등도 당부했다.

특히 외화 RP 매도 규모 확대와 주가연계증권(ELS) 마진콜 증가 가능성에 따른 외환 및 유동성 리스크 관리에도 만전을 기할 것을 주문했다.

이날 참석한 증권사 CRO들은 규정에 따른 기계적 리스크 관리에서 벗어나 시장 상황을 종합적으로 고려한 관리 체계가 필요하다는 데 공감했다.

또 형식적인 투자자 안내가 아닌 실효성 중심의 투자자 보호 강화가 중요하다는 의견을 공유했으며, 시장 변동성 확대에 대비해 건전성과 유동성 관리에도 적극 나서겠다고 밝혔다.

금감원은 앞으로도 금융투자협회와 함께 신용융자와 미수거래, 반대매매 동향을 지속적으로 모니터링하고 증권사의 리스크 관리와 투자자 보호가 실질적으로 이뤄질 수 있도록 점검을 강화할 방침이다.