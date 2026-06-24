서비스 가치, 고객 만족도 등 업계 최고 점수 획득 고객 수요 변화 맞춰 차별화 서비스…AS 발전 선도

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자서비스가 산업정책연구원이 발표한 2026 국가서비스대상 가전 AS부문 대상을 수상했다.

삼성전자서비스는 서비스 가치·고객 만족도 등에서 높은 평가를 받아 작년에 이어 올해에도 가전 AS 부문 최고 기업에 선정됐다고 24일 밝혔다.

산업통상부, 중소벤처기업부 등이 후원하는 국가서비스대상은 산업계 전문가, 학계 평가위원 등으로 구성된 운영위원회가 고객 만족 선도 기업을 발굴해 시상하고 있다.

삼성전자서비스는 고객의 수요 변화에 맞춘 차별화된 서비스로 AS 산업 발전을 선도한 점을 높이 평가 받았다.

가전 구독 희망고객을 위해 도입한 ‘블루패스’ 서비스는 AI 사전 케어 알림·하나 더 서비스 등 차별화된 맞춤 관리를 제공하고 있다.

‘AI 사전 케어 알림’은 스마트싱스(SmartThings)에 연결된 제품의 상태를 AI로 분석해 이상 징후가 발견되면 고객에게 알린다. 전문 상담사가 AI 진단 내용 안내부터 출장서비스 접수까지 모든 과정을 지원한다.

삼성전자서비스는 서비스 대상 제품과 진단 범위를 확대해 에어컨·냉장고·세탁기·로봇청소기 등 11개 제품, 24개 증상에 대해 사전 알림을 제공하고 있다.

‘하나 더 서비스’는 엔지니어가 구독 방문 케어 서비스를 제공할 때 에어컨·세탁기·TV 등 고객이 사용 중인 다른 삼성전자 제품 1대를 추가로 무상 점검해준다.

또한, ‘삼성케어플러스 가전/TV’ 서비스를 통해 고객이 삼성전자 가전을 항상 최적의 성능과 상태로 사용할 수 있도록 지원한다.

가전제품 관리를 희망하는 고객은 ▷제품 종합 점검 ▷필터 교체 ▷전문 세척 등 원하는 케어 서비스를 편리하게 이용할 수 있다.

이철구 삼성전자서비스 CS지원실장 부사장은 “국가서비스대상에 2년 연속 선정될 수 있도록 성원해 주신 고객 여러분께 진심으로 감사드린다. 앞으로도 서비스 혁신을 거듭해 차별화된 경험을 제공하겠다”고 말했다.