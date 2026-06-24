주유 시마다 사요…최대 1.4배 누적 세정 효과

[헤럴드경제=권제인 기자] 국내 자동차용품 전문기업 불스원이 주유할 때마다 간편하게 사용할 수 있는 루틴형 연료첨가제 ‘불스원샷 에브리샷’을 출시했다고 24일 밝혔다.

불스원샷 에브리샷은 일상적인 주유 습관 속에서 차량 관리를 실천할 수 있도록 기획된 제품이다. 기존 연료첨가제가 엔진 내부에 쌓인 때를 제거하는 데 초점을 맞췄다면, 이번 신제품은 주유 시마다 꾸준히 사용하는 관리 습관을 제안하는 데 중점을 뒀다.

엔진 내부 오염물은 차량 운행 과정에서 자연스럽게 축적된다. 오염이 누적되면 출력과 연비가 떨어지고 소음·진동이 증가하는 등 차량 성능 저하로 이어질 수 있다. 불스원은 이러한 문제를 예방하기 위해 신차 단계부터 지속적인 엔진 관리가 가능하도록 제품을 개발했다고 설명했다.

제품에는 주기적으로 사용할수록 세정 효과를 유지·강화하는 ‘킵 클린’ 기술이 적용됐다. 회사 측은 반복 사용 시 최대 1.4배의 누적 세정 효과를 기대할 수 있다고 밝혔다. 또한 연료 라인에 윤활막을 형성하고 엔진 부품 간 마찰을 줄이는 마찰저감제를 더해 엔진 보호 기능도 강화했다.

불스원샷 에브리샷은 최신 GDI·CRDI 엔진에 적합하도록 설계됐으며, 가솔린용과 디젤용 두 가지 제품으로 출시됐다. 하이브리드 차량에서도 사용할 수 있다. 제품은 1병당 120㎖의 고농축 소용량으로 제작됐으며, 주유 시마다 사용할 수 있도록 8개입 패키지로 구성됐다.

최영묵 불스원샷 브랜드매니저는 “앞으로도 차량 상태와 운전자의 관리 습관에 맞춘 다양한 엔진 관리 설루션을 선보일 것”이라고 말했다.

한편, 불스원은 엔진세정제 ‘불스원샷’과 차량용 방향제, 세차용품 등을 생산하는 국내 자동차용품 시장 선도 기업이다. 최근에는 차량용품을 넘어 생활용품 분야로 제품군을 확대하며 사업 다각화에 나서고 있다.