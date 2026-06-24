CNN ‘쇼타임’서 27일 방영 김선욱·선우예권·조성진·임윤찬 무대 조명 리허설·피아노 제작·조율 과정까지 담아

[헤럴드경제=정경수 기자] 아산 정주영 현대 창업회장 서거 25주기를 맞아 열린 추모 음악회가 CNN을 통해 전 세계 시청자들과 만난다.

현대차그룹은 지난 2월 열린 ‘아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회: 이어지는 울림’이 CNN 인터내셔널 프로그램 ‘쇼타임’을 통해 소개된다고 24일 밝혔다.

쇼타임은 세계 주요 공연과 이벤트가 완성되기까지의 과정을 조명하는 CNN TV 시리즈다. 이번 에피소드에서는 지난 2월 25일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 열린 본 공연뿐 아니라 사전 리허설, 공연 준비 과정, 무대 뒤 스태프와 장인들의 작업까지 함께 다룬다.

이번 음악회는 정 창업회장의 삶과 철학, ‘사람을 위한 혁신’의 가치를 음악으로 되새기자는 취지로 마련됐다. 주제는 ‘이어지는 울림’이다. 피아니스트 김선욱, 선우예권, 조성진, 임윤찬이 한 무대에 올라 협연했다.

공연은 한 대의 피아노를 함께 연주하는 듀오 무대에서 출발해 두 대의 피아노 협연, 네 대의 피아노가 함께하는 연주로 확장되는 방식으로 구성됐다. 서로 다른 음악 세계를 가진 연주자들이 하나의 흐름을 만들어가는 과정을 통해 도전과 협업의 의미를 담았다는 설명이다.

프로그램은 김선욱과 조성진의 슈베르트 ‘네 손을 위한 환상곡 f단조, D.940’으로 시작됐다. 이어 선우예권과 임윤찬이 라흐마니노프 ‘두 대의 피아노를 위한 모음곡 2번, Op.17’을 연주했다. 마지막 무대에서는 네 명의 피아니스트가 바그너 ‘탄호이저 서곡’과 리스트 ‘헥사메론’을 네 대의 피아노 편성으로 선보였다.

CNN은 공연 장면과 함께 리허설 현장도 비중 있게 담았다. 각자 독주자로도 뚜렷한 색깔을 지닌 네 명의 피아니스트가 서로의 해석을 듣고 조율하며 하나의 무대를 완성해가는 과정이 소개될 예정이다.

무대 뒤 이야기도 이번 방송의 주요 내용이다. CNN은 미국 뉴욕 퀸즈 아스토리아에 있는 스타인웨이 공장을 찾아 한 대의 그랜드 피아노가 만들어지는 제작 과정을 담았다. 1년 동안 1만2000개 이상의 부품을 조립해 완성되는 피아노 제작 과정을 통해 무대 위 음악을 떠받치는 기술과 장인정신을 함께 보여준다.

예술의전당 무대에 오른 네 대의 피아노를 최상의 상태로 준비하는 과정도 조명된다. 특히 한국 최초의 조율 명장인 이종열 조율사가 네 대의 피아노가 균형 잡힌 소리를 낼 수 있도록 조율하는 장면도 포함됐다.

현대차그룹은 이번 방송을 통해 추모 음악회의 의미뿐 아니라 예술, 기술, 사람의 노력이 하나의 무대로 이어지는 과정을 전 세계 시청자들에게 보여줄 수 있을 것으로 기대하고 있다.

현대차그룹 관계자는 “최정상급 아티스트들의 무대뿐만 아니라, 그 무대가 완성되기까지의 치열한 준비 과정을 전 세계에 알릴 수 있어 감회가 남다르다”며 “화려한 이면에 담긴 완벽을 향한 집념이 창업 회장님의 정신과 맞닿아 있고, 영상을 통해 시청자들에게도 울림을 선사할 것으로 기대한다”고 밝혔다.