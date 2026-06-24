‘하나 On, 청년 On’ 프로젝트 추진 4년간 전국 60개 지역상권 지원·육성 함영주 “청년주도 지속가능 지역상권 조성”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나금융그룹이 청년 소상공인 육성을 통해 지역상권에 활력을 불어넣는 상생 프로젝트를 추진한다고 24일 밝혔다.

하나금융그룹은 지난 23일 서울 명동 사옥에서 소상공인시장진흥공단과 ‘청년 소상공인 상권 활성화 지원’ 업무협약을 체결하고 ‘하나 On, 청년 On’ 프로젝트를 추진하기로 했다. 함영주 하나금융그룹 회장, 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장이 참석해 청년 소상공인이 속한 지역상권 단위의 포괄적 지원을 추진하기 위한 통합지원체계 구축에 뜻을 모았다.

양 기관은 2029년까지 4년간 전국 60개 지역상권에서 약 4000개 소상공인 사업장을 발굴·육성할 계획이다. 이를 위해 하나금융은 총 50억원 규모의 재원을 투입해 소상공인 역량 강화 교육과 상권 활성화 사업, 통합 홍보 등을 지원한다. 디지털 활용과 고객관리, 사업 운영 등을 주제로 한 온라인 교육과 정책 이해, 매출 전략, 협업 방안 등을 다루는 오프라인 교육을 통해 청년 소상공인의 경영 역량을 높인다는 구상이다.

함영주 하나금융그룹 회장은 “이번 협력은 청년 소상공인 육성을 통해 지역상권에 활력을 불어넣고, 나아가 청년 소상공인 주도의 지속가능한 지역상권을 조성하는 것이 목표”라며 “지역경제의 뿌리이자 서민경제를 지탱하는 기반인 소상공인의 시작과 성장, 그리고 도약을 위해 그룹 모든 구성원이 함께 하겠다”고 밝혔다.

아울러 청년 소상공인이 직접 지역 특성에 맞는 공동사업을 기획·운영하는 상권 활성화 사업도 진행한다. 만 49세 이하 청년 소상공인을 대상으로 지역상권 소상공인 5인 이상이 참여하는 일반형 14개 팀과 전국 권역상권 소상공인 30인 이상으로 구성된 특화형 1개 팀을 선발한다. 일반형에는 팀당 최대 5000만원, 특화형에는 최대 1억5000만원의 사업비를 지원한다.

선정된 팀에는 자금 지원과 함께 야시장·할인행사·지역축제 연계 프로그램, 공동 시설 개선, 판매 전략 컨설팅, 온·오프라인 홍보 콘텐츠 제작 등 상권 맞춤형 지원도 제공할 예정이다. 점포 지원에 이어 지역 방문객 확대와 소비 활성화를 유도해 지역경제 전반의 선순환 효과까지 기대되는 대목이다. 이 밖에도 사업 모집 단계부터 참여, 성과 창출단계까지 전 과정을 다양한 콘텐츠로 연결해 홍보하고, 실제 상권 활성화 효과를 확인·관리할 예정이다.

하나금융 측은 “이번 업무협약을 기점으로 지역상권 전체를 단단하게 키울 수 있는 ‘하나 On, 청년 On’프로젝트를 본격 가동하고, 청년‧상권이 함께 성장하는 선순환 모델을 지속적으로 고도화해 나갈 것”이라고 밝혔다.