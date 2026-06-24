스테이킹 참여 수량 4억1000만 POL 돌파 글로벌 활성 검증인 102개 중 최정상 기록

[헤럴드경제=김광우 기자] 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 ‘업비트 스테이킹’의 폴리곤(POL) 스테이킹 참여 규모가 바이낸스와 코인베이스 등 글로벌 대형 거래소 검증인을 제치고 전세계 1위에 올랐다고 24일 밝혔다.

디지털자산 스테이킹 정보 집계 포털 사이트 ‘밸리데이터 인포(Validator Info)’에 따르면, 업비트 스테이킹은 현재 폴리곤 에코시스템 토큰(이하 폴리곤) 네트워크에 참여하고 있는 102개의 활성 검증인 중 가장 높은 순위를 기록했다.

특히 글로벌 대형 거래소인 바이낸스와 코인베이스 등의 검증인을 제치고 가장 많은 참여량을 기록했다. 이에 국내 디지털자산 시장의 성숙도와 글로벌 기술 경쟁력을 입증했다는 게 두나무 측의 설명이다.

지난 2023년 10월 업비트 스테이킹 서비스에 추가된 폴리곤은 안전한 스테이킹 환경을 찾는 이용자가 꾸준히 유입되며 가파른 성장세를 보여왔다. 6월 23일 기준 업비트를 통해 폴리곤 스테이킹에 참여한 규모는 413,173,181 POL에 달한다.

업비트 스테이킹의 핵심 경쟁력은 직접 운영 역량과 투명한 자산 관리 방식이다. 업비트는 회원이 위임한 디지털자산을 외부 업체에 위탁하지 않고, 자체적으로 운영하는 검증인을 통해 블록체인 네트워크에 직접 스테이킹한다. 또 스테이킹 자산을 콜드월렛에 보관해 보안성을 높이고, 임의 운용 가능성을 차단함으로써 이용자 자산 보호에 중점을 두고 있다.

두나무 관계자는 “이용자들이 신뢰할 수 있는 스테이킹 환경을 선택한 결과, 폴리곤 스테이킹 글로벌 1위라는 뜻깊은 성과로 이어졌다”며 “앞으로도 안정적인 검증인 운영 역량과 투명한 자산 관리 체계를 바탕으로, 이용자들이 안심하고 참여할 수 있는 디지털자산 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

한편, 업비트 스테이킹은 폴리곤을 비롯한 주요 디지털자산 스테이킹에서 잇따라 상위권에 오르며 글로벌 시장 내 존재감을 키우고 있다. 6월 23일 기준 코스모스(2위), 이더리움(10위), 솔라나(14위) 등을 기록하며 글로벌 시장에서의 영향력을 지속적으로 확대하고 있다.