AI 고객상담 전문기업 ‘블룸AI’와 MOU 체결 통신·고객센터·AI·클라우드 통합 서비스 구현

[헤럴드경제=차민주 기자] LG유플러스가 중소·중견기업이 고객센터에 인공지능(AI) 기술을 도입하는 과정을 지원한다.

24일 LG유플러스는 전날 고객상담 및 고객관계관리(CRM) 전문기업인 ‘블룸에이아이(Blumn AI)’와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. LG유플러스 용산 사옥에서 열린 협약식에는 권용현 LG유플러스 엔터프라이즈부문장(부사장)과 박진영 블룸에이아이 공동대표가 참석했다.

양사는 이번 협약을 통해 LG유플러스의 통신 인프라와 AI 컨택센터(AICC) 기술을 블룸에이아이의 AI 상담 플랫폼, 고객관리 설루션과 결합할 예정이다.

블룸에이아이는 4만여개 중소·중견 고객사를 대상으로 ‘해피톡’, ‘콜브릿지’, ‘루나M 카카오 알림톡’, ‘스마트메시지PLUS’ 등 여러 서비스를 제공하고 있다.

LG유플러스는 블룸AI의 주요 서비스에 음성인식(STT), 거대언어모델(LLM), 음성합성(TTS) 등 AI 기술을 접목할 계획이다. 또 기업 고객이 별도의 시스템 구축 없이 상담과 고객관리, 마케팅 등 핵심 기능을 효율적으로 운영할 수 있도록 엔드투엔드(End-to-End) 통합 서비스를 지원한다.

아울러 LG유플러스는 최근 기업 고객의 AICC 도입이 빨라지는 가운데, 중소·중견기업이 유독 어려움을 겪고 있다고 설명했다. 중소·중견기업은 구축 비용, 운영 인력, 기술 장벽 등의 부담이 크기 때문이다.

LG유플러스는 중소·중견 기업 고객이 이번 협력을 계기로 초기 구축 부담을 줄이고, 간편하게 AICC 서비스를 이용할 것으로 기대하고 있다.

더불어 양사는 고객 관리 측면에서도 협업을 확대한다. 블룸에이아이의 ‘스마트메시지PLUS’에 LG유플러스의 차세대 메시징 서비스(RCS)를 연동하는 것이 대표적이다. 이로써 기업 고객이 여러 채널에서 효과적으로 고객과 소통하도록 지원한다.

나아가 LG유플러스 소버린클라우드를 기반으로 보안을 강화하고 안정적인 서비스 운영 환경을 구현한다. 향후 LG AI연구원의 ‘엑사원(EXAONE)’ 등 생성형 AI 기술을 도입하고, 자사 기업용 AI 플랫폼 ‘익시 엔터프라이즈(ixi Enterprise)’를 활용할 계획도 세웠다. 이를 기반으로 고객 맞춤형 AI 서비스를 고도화해 서비스 경쟁력을 높인단 방침이다.

특히 익시 엔터프라이즈를 활용해 다양한 업무를 자율적으로 수행하는 ‘에이전트형 AI’ 개발을 추진한다. 익시 엔터프라이즈는 기업 내부 데이터와 시스템을 안전하게 연계할 수 있는 기업 간 거래(B2B) AI 전환(AX) 플랫폼이다.

권용현 LG유플러스 엔터프라이즈부문장은 “기업 고객은 별도의 시스템 구축 없이도 AI 상담, 고객관리, 마케팅 등 핵심 기능을 통합해서 활용할 수 있다”며 “앞으로도 다양한 산업 분야의 기업에 AI 기반 고객커뮤니케이션 서비스를 지속해서 확대할 것”이라고 밝혔다.

박진영 블룸AI 대표는 “이번 협력을 통해 더 많은 중소·중견기업들이 쉽고 효율적으로 AI 고객센터 서비스를 이용할 수 있도록 노력하겠다”며 “현업에서 업무 효율 향상을 체감할 수 있도록 양사의 기술 결합에 최선을 다하겠다”고 말했다.