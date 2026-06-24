삼성전자·SK하이닉스 급등락…“꼬리가 몸통 흔드는 격”

[헤럴드경제=김영철 기자] 지난 23일 삼성전자, SK하이닉스 등 한국 인공지능(AI) 관련주의 급락을 계기로 글로벌 레버리지 상장지수펀드(ETF) 시장의 급성장이 다시 주목받고 있다고 블룸버그통신이 23일(현지시간) 보도했다.

레버리지 ETF는 기초자산의 상승 또는 하락 움직임을 배수로 추종하도록 설계된 상품이다. 개인 투자자들 사이에선 높은 수익에 대한 기대감으로 레버리지 ETF가 인기를 끌었다.

삼성전자와 SK하이닉스는 전날 각각 12%대 하락하며 코스피가 9.99% 떨어졌다. 시장에선 레버리지 ETF를 변동성 증폭 요인 중 하나로 지목하고 있다.

블룸버그 집계에 따르면 전세계 레버리지 ETF 자산은 2900억달러(약 446조원)를 넘어섰다. 아시아 시장은 450억달러, 미국 시장은 2200억달러 이상으로 집계됐다.

레버리지 ETF는 목표 배율을 유지하기 위해 시장 상황에 따라 자동으로 기초자산을 사고파는 구조를 갖고 있다. 이에 따라 상승장에선 추가 매수 압력이, 하락장에서는 매도 압력이 커질 수 있다. 일본 노무라 증권은 레버리지 ETF가 시장이 1% 움직일 때마다 약 90억달러의 리밸런싱(자산 재조정) 수요를 유발하는 것으로 추산했다.

바클레이즈의 알렉산더 올트먼은 최근 10거래일 동안 미국 레버리지 ETF와 리밸런싱 규모가 하루 평균 약 200억달러에 이른다고 분석했다. 이는 1년 평균의 약 4배 수준이다. 올트먼은 이를 두고 “주식시장 내 레버리지가 위험의 기술적 환경을 만드는, 전형적인 ‘꼬리가 몸통을 흔드는’ 상황”이라며 “펀더멘털 평가와 무관하게 레버리지 ETF는 현 시장의 가장 큰 기술적 위험 요소”라고 지적했다.

노무라 증권의 찰리 맥엘리곳은 “한국은 AI 병목 거래의 진앙 중 하나로, 레버리지 ETF를 둘러싼 구조적 역학으로 변동성이 증폭되고 있다”며 “지구 반대편에서 허리케인을 일으키는 ‘나비 효과’를 만들어내고 있다”고 경고했다.

블룸버그는 지난 5월 출시된 한국 반도체주 추종 레버리지 ETF 16종의 자산 규모가 출시 당시 30억달러에서 현재 90억달러 이상으로 불어났다고 전했다.