GS건설이 시공하는 ‘북오산자이 드포레’가 23일 1순위 청약 접수를 진행한다.

단지는 경기도 오산시 내삼미2구역 지구단위계획구역 A2블록에 들어서며, 지하 2층~지상 29층, 11개 동, 전용면적 59~125㎡, 총 1,517가구 규모로 조성된다. 앞서 공급된 ‘북오산자이 리버블시티’ 1,275가구와 함께 총 2,792가구 규모의 자이 브랜드타운을 형성할 예정이다.

전용면적별 일반분양 물량은 △59㎡ 233가구 △74㎡ 307가구 △84㎡ 756가구 △99㎡ 218가구 △124㎡P 2가구 △125㎡P 1가구다.

청약 일정은 23일 1순위, 24일 2순위 접수가 진행되며 당첨자 발표는 6월 30일 예정이다. 계약금은 분양가의 10%이며 1차 계약금 1,000만원 정액제가 적용된다.

오산시는 비규제지역으로 수도권 거주 만 19세 이상이면서 청약통장 가입기간 12개월 이상, 지역별·면적별 예치금 요건을 충족하면 1순위 청약이 가능하다. 재당첨 제한과 거주의무기간은 없으며 전매제한 기간은 당첨자 발표일로부터 6개월이다.

단지는 동탄신도시와 인접해 있으며 롯데백화점 동탄점, 트레이더스 홀세일 클럽 동탄점, 한림대학교동탄성심병원 등을 이용할 수 있다. 동탄 학원가와도 가까운 편이다.

내삼미2구역에는 기존 공급된 북오산자이 리버블시티와 북오산자이 드포레를 비롯해 학교, 공원, 복합시설 등이 함께 조성될 계획이다. 단지 인근에는 초등학교 신설이 예정돼 있다.

교통 여건으로는 수도권제2순환고속도로 북오산IC와 경부고속도로 이용이 가능하다.

주변에는 삼성전자 기흥·화성·평택 사업장, 수원 삼성디지털시티, LG디지털파크, 동탄테크노밸리, 동탄일반산업단지, 오산가장일반산업단지 등이 위치해 있다.

단지 내에는 피트니스센터, 골프연습장, GX룸, 필라테스 공간, 사우나, 작은도서관, 독서실, 게스트하우스, 티하우스 등 커뮤니티 시설이 조성될 예정이다. 또한 교보문고 북큐레이션 서비스와 방음공간, 카페테리아, 라운지 등도 마련된다.

견본주택은 경기도 오산시 내삼미동 일원에 마련돼 있으며 입주 예정 시기는 2029년 10월 예정이다.