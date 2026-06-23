DK아시아는 인천 최초 선시공 후분양 아파트인 ‘신검단 로열파크씨티Ⅱ’ 1,500세대 가운데 리미티드 383세대를 공급한다고 밝혔다.

이번 공급은 실제 조성된 단지와 조경, 커뮤니티 시설 등을 확인한 뒤 청약할 수 있는 후분양 방식으로 진행된다.

오는 25일 청약을 진행하는 물량은 총 383세대다. 타입별로는 ▲74㎡A 95세대 ▲74㎡B 110세대 ▲84㎡A 80세대 ▲84㎡B 98세대로 구성됐다.

DK아시아는 분양에 앞서 미래주택전시관을 운영하고 있으며, 실제 샘플하우스와 티하우스, 커뮤니티 시설 등을 둘러볼 수 있는 프로그램도 함께 운영하고 있다.

단지에는 180만 그루 이상의 꽃과 나무, 수변공간, 예술 조형물 등이 조성됐다. 블루엔젤, 은목서, 팽나무, 소나무, 대왕참나무 등 다양한 수종이 식재됐으며, 단지 전반에 통일감 있는 조경 설계를 적용했다.

상록수 비중을 높여 사계절 녹지 경관을 유지할 수 있도록 했으며, 다양한 수종을 활용해 계절별로 변화하는 경관을 조성했다.

도시기반시설도 함께 조성됐다. 가로수 식재 공간을 확대하고 대형 가로수를 적용했으며, 약 13만8천㎡ 규모의 꽃밭과 황토이십리길 등을 마련했다.

신검단 로열파크씨티Ⅱ 리미티드 383은 다양한 커뮤니티 시설과 입주민 서비스를 계획했다. 입주민 전용 요트, 셔틀버스, 인도어 골프연습장, 골프 레슨 프로그램, 식음 서비스 등이 운영될 예정이다.

앞서 지난 3월 공급된 검암역 로열파크씨티 리미티드 197은 197세대 모집에 1,682건이 접수돼 평균 8.54대 1, 최고 28.60대 1의 경쟁률을 기록했다.

신검단 로열파크씨티Ⅱ 리미티드 383의 청약 접수는 6월 25일 진행되며, 당첨자 발표는 6월 26일이다. 정당계약은 6월 27일부터 29일까지 3일간 진행된다.

청약통장 보유 여부와 관계없이 국내 거주 만 19세 이상이면 전국 어디서나 신청할 수 있으며 재당첨 제한도 적용되지 않는다.

한편 DK아시아는 로열파크씨티 2단계 개발사업도 추진하고 있다. 인천 검단구 일대 약 260만㎡ 부지에 총 1만6,800세대를 공급하는 도시개발사업으로 계획돼 있다.

이를 위해 DK아시아는 최근 하나은행과 금융주관 협약을 체결했으며, 김앤장 법률사무소와도 업무 협력을 진행하고 있다. 회사 측은 사업비 조달 체계 구축과 인허가, 보상, 각종 행정 절차 검토 등을 통해 사업을 추진할 계획이라고 밝혔다.