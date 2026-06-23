멸종위기 고유 토종 민물거북 산란 모래톱 형성 못산늪 서식

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 지난 15일 울주군 웅촌면 통천리 회야강 ‘못산늪’에서 습지 현황조사 중 천연기념물이자 멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 토종 민물거북 ‘남생이’ 세 마리를 관찰했다고 23일 밝혔다.

못산늪은 회야강 중류의 물길이 끊기면서 만들어진 우각호(牛角湖, 소뿔모양 호수)이다. 물 흐름이 완만하고 수심이 얕아 남개연과 마름, 줄, 세모고랭이, 갈대, 창포, 여뀌 등과 곤충, 어류, 양서·파충류와 철새들이 함께 어우러진 생물다양성의 보고(寶庫)로 평가되고 있다.

남생이는 자라와 함께 우리나라 고유의 토종 민물거북 중 하나로, 등딱지에 세 줄의 뚜렷한 융기선과 단단한 등껍질을 가지고 있다. 물살이 느린 논과 수로, 하천, 저수지에 서식하면서 수서곤충, 우렁이, 과일 열매, 풀 등을 가리지 않고 먹는 잡식성 양서·파충류이다.

그동안 논농사에 따른 농약 사용과 하천 개발로 개체수가 급격히 줄어 기후에너지환경부가 멸종위기 야생생물 Ⅱ급으로, 국가유산청이 천연기념물로 각각 지정해 보호하고 있다.