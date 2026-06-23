부산항만공사, 엔키아와 공동으로 개발 총 사업비 27억원 투입, 12개월간 진행

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 23일 ㈜엔키아와 공동으로 개발한 항만하역장비 안전관리 인공지능(AI) 기술이 해양수산부의 ‘해양수산 AI 응용제품 신속 상용화 지원사업’에 최종 선정됐다고 23일 밝혔다.

그간 항만 크레인의 와이어로프 관리는 육안 점검 중심으로 이루어져 내부 결함 식별이나 돌발 고장 예방에 한계가 있었다.

이번에 지원사업에 선정된 기술은 자기(磁氣) 신호 기반 진단장치와 인공지능 연산 기술을 도입해 이상 징후를 실시간 탐지하고 잔존수명까지 정확히 예측한다. 또 계측된 데이터와 크레인 운전 조건, 유지보수 이력을 융합해 분석하고, 자동 리포트 및 경보 기능을 통해 현장에서 직접 정비 의사결정을 내릴 수 있도록 지원한다.

해당 사업은 정부지원금 19억원을 포함한 총 사업비 27억원이 투입돼 이달부터 12개월간 사업이 진행될 예정이다.

부산항만공사는 시제품 제작, 현장 실증 확대 운영 등 현장 상황을 반영한 상용화를 위한 기술 고도화에 만전을 기할 예정이다. 특히 성공적인 기술 상용화를 위해 기술 실증 대상 장비 선정과 부두 운영사 협조 체계 수립 등 현장 인프라를 지원할 계획이다.

공동 개발사인 ㈜엔키아는 인공지능과 데이터 분석 기술 통합 운영 체계 개발 등 제품화부터 상용화까지의 전 과정을 수행한다.

부산항만공사는 부산항 부두 운영사 중 참여의향을 회신한 5개 부두를 대상으로 현장 실증을 본격 추진할 방침이다. 또 해당 기술을 먼저 적용한 주요 건설 현장의 대형 건설사들로부터 기술력이 검증된 데이터를 함께 검토해 부산항 현장 적용성을 높일 계획이다.

송상근 부산항만공사 사장은 “창업 및 중소기업과의 현장 소통과 기술지원을 강화해 우리 공사가 해운항만 분야의 인공지능 기술 국산화를 견인하고, 중소기업의 국내외 시장 확산과 성장을 돕는 교두보 역할을 다하겠다”고 밝혔다.