‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’ 이르면 내일부터 순차 지급 군인·경찰·소방·교정공무원 10% 추가 혜택 전통시장·골목상점 등서 사용 가능

[헤럴드경제=이정완 기자] 삼성전자가 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’ 참여 고객을 대상으로 디지털 온누리상품권 지급을 시작한다고 23일 밝혔다.

지난 8일부터 4주간 진행되는 이번 행사는 인공지능(AI) 시대를 맞아 반도체 등에서 거둔 성과를 국민들과 함께 나누기 위해 마련됐다.

행사 참여 고객들은 이르면 내일부터 순차적으로 디지털 온누리 상품권을 지급받는다.

삼성전자는 삼성 제품을 구매하는 고객 전원에게 구매 금액의 20%를 디지털 온누리상품권으로 지급하며 군인·경찰·소방·교정공무원 등에게는 10%의 추가 혜택을 제공한다.

행사 기간 내 삼성전자 제품을 구매한 고객은 9월 30일까지 삼성닷컴 홈페이지에서 삼성전자 멤버십에 가입하고 구매 품목과 구매처, 모델코드, 시리얼 번호 등을 입력하면 된다.

등록을 완료하면 신청일로 약 2주 후부터 순차적으로 디지털 온누리 앱에 제품 구매가의 20%에 해당하는 온누리상품권이 지급된다.

이를 위해 구매 고객들은 미리 모바일에서 디지털온누리 앱을 다운 받아 설치하고 회원가입을 해야한다. 온누리상품권은 전통시장, 골목 소상공인 상점, 편의점 등 일상 곳곳에서 현금처럼 사용할 수 있다.

단 연매출 30억원 초과 점포와 병·의원, 한의원, 법무·회계 관련 서비스업 등 총 33개 제한 업종에서는 사용이 불가하다. 사용 가능한 가맹점은 디지털 온누리 앱 또는 온누리상품권 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이번에 삼성전자가 자사 제품에 대한 가격 할인 대신에 온누리상품권을 지급하기로 한 것은 자사 고객을 넘어 지역 경제 활성화에도 기여하기 위해서다. 선순환 구조를 통해 사회적 상생과 성장에 기여한다는 방침이다.