밴스 “이란, IAEA 핵 사찰 재개 동의” 이란 “의회, 최고국가안보회의 거쳐 IAEA와 협력” 핵 검증체제, 후속협상 주요 의제 부각

[헤럴드경제=도현정 기자] 이란이 국제원자력기구(IAEA)로부터 핵 사찰을 받겠다는 뜻을 밝힌 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령은 22일(현지시간) 향후 이란이 핵과 관련해 지속적으로 검증할 수 있는 체제를 수용할 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “이란이 앞으로 오랫동안 ‘핵 투명성(Nuclear Honesty)’을 보장하기 위해 주요 무기 사찰을 수용하는 데 동의할 것이라는 사실을 모두가 충분히 잘 알고 있다”고 게시했다.

앞서 JD 밴스 미국 부통령은 스위스에서 이란과 첫 종전 본협상을 진행한 이후 기자회견에서 이란이 IAEA 핵 사찰단의 자국 내 활동을 수용하겠다고 합의했다고 밝혔다. 밴스 부통령은 “이란은 IAEA 사찰단을 자국으로 다시 초청하는 데 동의했다”며 “이란의 핵무기 프로그램을 영구적으로 종식하기 위한 첫걸음”이라고 강조했다.

이란 외무부도 절차에 따라 IAEA와 협력을 지속하겠다고 발표했다. 협상단 대변인 역할을 맡고 있는 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 이란 국영 통신 IRNA에 “이란과 IAEA 간의 상호 협력은 이슬람 의회(마즐리스)의 승인과 최고 국가안보회의의 결정에 기반해 현행 절차에 따라 계속될 것”이라고 말했다.

단, IRNA는 이번 스위스 회담에서 이란 대표단이 핵 문제와 관련해 어떠한 협상도 진행하지 않았으며 새로운 의무도 수용하지 않은 것으로 전해졌다고 보도했다. 이란의 IAEA 핵 사찰 수용은 초기 단계의 원론적 합의로 전망된다.

미국과 이란이 체결한 종전 양해각서(MOU)에는 ‘이란이 핵무기를 획득하거나 개발하지 않기로 재확인한다’는 내용이 있다. 이에 미국은 향후 60일간 진행되는 후속 협상을 통해 이란의 고농축 우라늄 비축분 처리와 농축 중단 기간 설정, 국제원자력기구(IAEA)의 검증 체제 확립 등을 논의한다는 계획이다.

트럼프 대통령은 이 같은 합의 내용을 다시 상기시키며, 이란을 압박하기 위해 SNS에 핵 관련 검증체제 구축을 언급한 것으로 보인다.