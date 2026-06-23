위시켓의 기업 AI 전환 지원 서비스 AIDP가 지난 18일부터 19일까지 서울 코엑스에서 열린 글로벌 스타트업·오픈이노베이션 행사 ‘넥스트라이즈 2026(NextRise 2026, Seoul)’에 참가해 기업 현장에 최적화된 AX(AI Transformation) 전환 전략을 소개했다.

AIDP는 이번 행사에서 기업의 AI 도입 수준을 점검할 수 있는 ‘우리 회사 AX 진단’ 프로그램을 운영했다. 부스를 방문한 기업 관계자들은 간단한 진단을 통해 자사의 AI 활용 수준을 확인하고, 데이터 구조와 업무 프로세스, 시스템 연동 현황, 운영 체계 등을 점검하며 AX 전환 준비 상태를 살펴봤다.

최근 기업 현장에서는 생성형 AI와 업무 자동화 솔루션 도입이 빠르게 확산되고 있다. 그러나 AI 도구를 도입했음에도 실제 업무 방식 변화나 조직 차원의 성과로 연결되지 못하는 사례도 적지 않다. AIDP는 이러한 원인을 단순한 기술 부족이 아닌 데이터와 시스템, 업무 프로세스가 유기적으로 연결되지 않은 구조에서 찾고 있다.

AIDP는 위시켓이 축적한 IT 프로젝트 수행 경험과 데이터를 기반으로 기업별 AX 수준을 진단하고, 기업 환경에 맞는 실행 전략을 설계한다. 주요 서비스는 AX 진단 및 컨설팅, ERP·MES·WMS 등 내부 시스템 통합 구축, AI 내재화 교육, 기업 맞춤형 AI Agent 구축 등으로 구성된다.

특히 단순 컨설팅이나 솔루션 공급에 그치지 않고 진단부터 구축, 교육, 운영 개선까지 전 과정을 함께 수행하는 실행 중심의 지원 체계를 제공하는 것이 특징이다. 이를 통해 AI가 일부 직원의 생산성 도구에 머무르지 않고 기업의 데이터와 시스템, 업무 프로세스 전반에서 활용될 수 있도록 지원한다.

이번 전시에서는 발주·송장 처리 자동화, 기업용 Knowledge Base 구축, AI 기반 ERP·MES 구축, 스마트팩토리 전환, 데이터 웨어하우스 구축 등 다양한 AX 적용 사례도 함께 소개됐다.

이홍주 위시켓 CSO는 “많은 기업이 AI 도입을 검토하고 있지만 실제 현장에서는 데이터 구조와 업무 프로세스, 기존 시스템 연동 문제로 인해 기대한 성과를 얻지 못하는 경우가 많다”며 “AIDP는 단순한 AI 도입을 넘어 기업의 업무 방식과 운영 체계 안에서 AI가 실질적으로 활용될 수 있도록 지원하는 실행 파트너가 되고자 한다”고 말했다.

한편 위시켓은 IT 프로젝트 매칭 플랫폼 ‘위시켓’, 기업 AI 전환 지원 서비스 ‘AIDP’, IT 전문 콘텐츠 플랫폼 ‘요즘IT’를 운영하고 있다. AIDP는 기업의 데이터 구조와 업무 프로세스, 내부 시스템, 운영 체계를 종합적으로 진단해 실질적인 AX 전환을 지원하고 있다.