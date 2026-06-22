eN1 클래스서 우승·준우승 석권 전기차 전용 ‘이노뷔’ 성능·안정성 확인

[헤럴드경제=권제인 기자] 금호타이어는 지난 20~21일 전남 영암 코리아인터내셔널서킷(KIC)에서 열린 ‘현대 N 페스티벌’ 그란 투리스모 eN1 클래스 2라운드에서 후원팀인 금호 SL모터스포츠팀과 웬스 인제 포디엄 레이싱팀이 우수한 성적을 거뒀다고 22일 밝혔다.

지난 20일 열린 레이스 1에서는 금호 SL모터스포츠팀의 이정우 선수가 우승, 이창욱 선수가 준우승을 차지하며 팀 원투 피니시를 달성했다. 특히 이정우 선수는 예선 1위와 결승 우승을 모두 차지하는 ‘폴 투 윈(Pol to Win)’을 기록하며 압도적인 경기력을 선보였다.

21일 열린 레이스 2에서는 웬스 인제 포디엄 레이싱팀의 김동은 선수가 2위, 금호 SL모터스포츠팀의 이창욱 선수가 3위에 오르며 다시 한번 포디엄에 이름을 올렸다. 이창욱 선수는 레이스 1에 이어 연속 포디엄을 기록하며 디펜딩 챔피언의 면모를 보여줬다.

그란 투리스모 eN1 클래스는 국내 최대 규모 원메이크 레이스인 현대 N 페스티벌의 전기차 부문 경기다. 국내 최초 전기차 레이스이자 세계 최초로 레이싱 전용 슬릭타이어를 적용한 전기차 레이스다.

금호타이어는 현재 금호 SL모터스포츠팀, 이레인 모터스포트팀, 웬스 인제 포디엄 레이싱팀에 레이싱 타이어를 공급하고 있으며, 대회 기간 안정적인 경기 운영을 지원하고 있다.

참가 차량에는 금호타이어의 전기차 전용 브랜드 ‘이노뷔’가 장착된다. 이노뷔는 전기차 전용 컴파운드를 적용해 고속 주행 환경에서도 뛰어난 접지력과 안정적인 핸들링 성능을 제공하는 것이 특징이다.

김영진 금호타이어 연구개발본부장(전무)은 “이번 우승은 금호타이어의 혁신 기술력과 모터스포츠 경쟁력이 결실을 맺은 의미 있는 성과”라며 “전기차 레이스라는 가혹한 주행 환경에서도 이노뷔의 뛰어난 성능과 신뢰성을 입증할 수 있어 뜻깊게 생각한다”고 말했다.