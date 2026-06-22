[헤럴드경제=채상우 기자] 노태악 전 중앙선거관리위원장이 한 달에 하루 출근하고 400만원이 넘는 수당을 받은 것으로 밝혀졌다.

22일 윤건영 더불어민주당 의원이 중앙선거관리위원회로부터 제출받은 ‘선관위원장 최근 3년간 출근기록과 수당지급 내용’을 인용해 보도한 내용에 따르면 노 전 위원장은 2024년 11월 정기회의 참석을 위해 하루 출근한 뒤 총 425만원의 수당을 받았다.

또한 같은 해 7월에도 정기회의와 제헌절 행사 참석 등 이틀 근무로 350만원을 수령한 것으로 나타났다.

총선이 치러졌던 지난해 1월에는 총 6차례 출근했지만 이 가운데 절반은 신년인사회와 신년음악회, 청소년동계올림픽 개막식 참석 일정이었던 것으로 파악됐다. 이외에도 체코 독립기념일 행사와 스포츠의 날 행사 참석 등이 출근 기록에 포함된 것으로 파악됐다.

올해 들어 노 전 위원장은 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태의 책임을 지고 지난 5일 사퇴하기 전까지 45일 출근했다.

비상임 선관위원들의 수당 체계도 논란이 됐다. 중앙선관위 자료를 보면 한 비상임 중앙선관위원은 지난해 10월과 11월 회의에 모두 불참했음에도 공명선거추진활동비(공추비) 등으로 매달 215만원의 수당을 받았다.

비상임 선관위원 수당은 출무수당과 안건검토수당, 공추비 등으로 구성되는데 이 가운데 가장 큰 비중을 차지하는 항목이 공추비인 것으로 나타났다. 공추비는 출근 여부와 관계없이 지급되며 선관위원장은 월 290만원, 비상임 선관위원은 월 215만이다.

윤 의원은 “위원장 및 선관위원이 아무리 비상근 시스템이라 해도, 실제 선관위의 업무와 관련한 아무 역할도 하지 않으면서 매월 고정적으로 수당은 받아 가는 구조는 국민 상식상 납득하기 어렵다”며 “이번 사태를 계기로 한 선관위 구조 개혁의 과정에서 다시 한번 철저하게 재점검되어야 할 부분”이라고 지적했다.

중앙선관위가 윤 의원에 보낸 자료에 따르면 노태악 전 중앙선거관리위원장이 6·3 지방선거 본투표 당일 정식 투표 종료 시각 40분 전에야 용지 부족 관련 첫 보고를 받은 것으로 파악됐다.