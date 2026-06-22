글로벌 인증업체 인터텍으로부터 수여 LGD OLED 전 제품 대상 픽셀 단위로 자발광…빛 번짐, 색 간섭 차단 LCD는 영상 배경 색에 따라 사물 색상 왜곡

[헤럴드경제=김현일 기자] LG디스플레이가 글로벌 인증업체 인터텍으로부터 대형 유기발광다이오드(OLED) 전 제품에 대한 ‘색/밝기 정확도(Perfect Color/Brightness Accuracy up to 500lux)’ 인증을 세계 최초로 획득했다고 22일 밝혔다.

이는 LG디스플레이의 OLED가 시청 환경의 변화나 콘텐츠 종류에 상관없이 원작자가 의도한 색과 밝기를 정확하게 전달한다는 것을 의미한다.

기존에는 색 표현 범위나 휘도(화면 밝기) 등 단순 스펙을 성능 기준으로 내세웠지만 색과 밝기 등을 얼마나 완벽하게 구현하는지 객관적으로 검증하기엔 한계가 있었다.

인터텍은 원작자가 의도한 색과 밝기를 디스플레이가 정확히 구현하는지 평가하기 위해 다양한 테스트 패턴을 활용해 화면 속 특정 위치의 색과 밝기의 변화 정도를 측정, 수치화했다.

그 결과 LG디스플레이 OLED 패널은 ▷색 정확도 100% ▷밝기 정확도 100% ▷컬러 크로스톡 프리(Free)를 기록하며 뛰어난 성능을 입증했다. 컬러 크로스톡 프리란 픽셀이 주변 영역으로부터 색 간섭을 전혀 받지 않고 고유의 색을 그대로 표현함을 의미한다.

반면, 같은 방식으로 측정한 LCD(액정표시장치) 제품들은 ‘색/밝기 정확도’에서 100%에 미치지 못하는 것으로 나타났다.

픽셀보다 훨씬 큰 백라이트 블록에 의존하는 LCD 등은 밤하늘의 별이나 불꽃놀이 같은 고명암비(HDR) 콘텐츠를 표현할 때 밝게 빛나야 하는 부분의 휘도가 낮은 것으로 측정됐다. 특히 RGB LED를 사용한 일부 프리미엄급 LCD TV는 영상 배경 색에 따라 사물 색상이 왜곡되는 한계를 보였다.

이 같은 차이는 디스플레이의 근본적인 발광 방식에서 비롯됐다. 백라이트 광원을 구역별로 제어하는 LCD 기술은 빛이 인접 구역으로 새어 나가는 구조적 한계를 지니고 있다. 일부 프리미엄 LCD 제품조차 주변 색이 섞이며 왜곡되는 컬러 크로스톡 현상이 발생하기도 했다.

LG디스플레이 OLED 패널은 수백만 개의 픽셀이 독립적으로 스스로 빛을 발광하는 픽셀 디밍(Pixel dimming) 기술로 구동돼 빛 번짐과 색 간섭을 원천적으로 차단한다.

이를 통해 화면이 구현하려는 콘텐츠의 밝거나 어두운 부분, 작거나 큰 부분 등의 다양한 조건에 관계없이 원작자가 의도한 색과 밝기를 그대로 구현해 전달한다.

LG디스플레이는 이번 인증을 통해 OLED의 가치를 수치로 증명한 만큼 글로벌 화질 경쟁의 주도권 선점에 나설 계획이다.

이현우 LG디스플레이 대형사업부장은 “OLED가 소비자에게 필요한 화질 가치인 ‘색과 밝기’를 원작자 의도대로 정확하게 구현한다는 점을 객관적으로 입증했다”며 “OLED만이 가능한 프리미엄 화질의 가치를 글로벌 고객들에게 보다 명확히 전달하며 시장 리더십을 지속 강화해 나갈 것”이라고 말했다.