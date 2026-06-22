증산교 하부 복개주차장 차폐(가림) 녹지 조성 및 계절형 경관 식재

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)는 불광천 녹지 경관 향상과 이용 환경 개선을 위해 최근 ‘불광천 생태복원 및 녹화사업’을 완료했다.

이번 사업은 증산교~증산3교 하부 복개주차장 구조물의 경관을 개선하고 산책로 변 녹지대를 계절감 있는 공간으로 조성해 시민들에게 보다 쾌적한 하천 환경을 제공하고자 추진했다.

구는 향나무 수종인 블루애로우(Blue Arrow) 63주를 비롯해 황금측백 20주, 접시꽃 470본, 꽃창포 1780본, 옥잠화 970본을 심어 인공구조물 주변 경관을 개선했다.

불광천 산책로 변 녹지대에는 계절 변화에 따라 다채로운 풍경을 감상할 수 있도록 수국 2770주와 갈대 70본, 영산홍 540주를 심었다.

이로써 기존 구조물로 인해 단조롭게 보이던 공간에 차폐(가림) 효과를 더한 입체적 녹지 경관을 조성하고, 다양한 식물군락 형성으로 하천 생태환경도 개선했다.

서대문구는 불광천을 찾는 시민들이 각 계절의 아름다움을 가까이에서 느끼며 더욱 쾌적하게 산책할 수 있도록 녹지 경관을 지속해서 개선해 나갈 계획이다.