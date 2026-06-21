[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경일대 ReON사업단은 지난 18일 경북도간호사회 신회관에서 경북도간호사회와 지역사회 건강증진 및 복지 향상을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 경상북도 RISE 사업을 기반으로 지역사회 건강지원 서비스 확대와 전문 인력 및 자원의 연계·활용을 통한 지산학 협력체계 구축을 위해 마련됐다.

양 기관은 이번 협약을 통해 지역사회 건강증진 프로그램 공동 운영, 건강·복지 분야 교육 및 캠페인 추진, 지역사회 맞춤형 건강지원 서비스 개발 등에 협력하기로 했다.

ReON사업단은 지난달 영덕과 안동 등 지역 현장에서 간호학과, 스포츠재활의학과, 뷰티스타일학과 학생들이 참여하는 전공 기반 봉사활동을 운영하며 건강·복지 서비스 지원에 나서고 있다.

김영실 경북도간호사회장은 “경북도는 초고령사회에 진입한 지역으로 건강과 복지에 대한 교육, 예방 활동, 인식 개선 캠페인의 중요성이 점차 커지고 있다”며 “대학이 보유한 교육 역량과 간호 현장의 전문성을 연계해 지역사회에 실질적인 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

이희준 ReON사업단장은 “이번 협약을 통해 지역 주민의 건강 증진을 위한 다양한 지원 체계를 구체화하고 지역사회가 필요로 하는 건강지원 프로그램을 함께 추진해 나갈 계획”이라고 밝혔다.