[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] ‘전남광주대전환기획위원회가 지난 19일 광주창조경제혁신센터에서 특별시민과의 대화 행사를 개최했다.

‘글로벌 100대 창업도시 함께 설계하다’를 주제로 열린 이날 행사는 민 당선인을 비롯해 정은승 전남광주대전환기획위원장, 하상용 창업지원네트워크 이사장, 임현택 전남광주대전환기획위원회 산업경제위원회 위원 등 200여명이 참석했다.

참석자들은 글로벌 인재 유치와 정주 지원, 청년 및 여성 창업 지원 확대, 창업 실패 이후 재도전 환경 조성, 인공지능(AI) 기업 지원 등 다양한 의견을 제시했다.

이들은 지역 대학과 산업계, 지자체가 협력해 글로벌 인재의 취업과 정착을 지원하는 체계를 구축해야 한다고 제안했다.

전남광주대전환기획위원회는 창업 분야를 시작으로 문화, 여성, 농림축산, 해양수산, 노동 등 다양한 분야의 ‘특별시민과의 대화’를 이어갈 예정이다.

민 당선인은 “창업은 청년이 지역에 머물고 새로운 산업과 일자리가 만들어지는 핵심 동력”이라며 “오늘 주신 현장의 목소리를 통합특별시의 새로운 창업 정책을 설계하는 데 적극 반영하겠다”고 말했다.