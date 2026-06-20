[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군은 최근 1주일 사이에 주민 318명이 전입한 것으로 나타났다.

20일 청송군에 따르면 농어촌기본소득 시범사업 선정 소식이 알려진 지난 11일부터 17일까지 전입자는 총 318명으로 집계됐다.

읍·면별로는 진보면이 122명으로 가장 많았고 청송읍은 83명, 부남면·현서면 각 25명, 안덕면 23명, 현동면 15명, 주왕산면 13명, 파천면 12명 순으로 나타났다.

인구 2만3000명인 청송군에서 이 같은 전입 규모는 다소 이례적인 것으로 군은 최근 청송이 농어촌기본소득 시범사업 대상지로 선정된 데 따른 것으로 분석했다.

농어촌기본소득 사업은 인구감소와 고령화, 지방소멸 위기에 대응하기 위해 농촌지역 주민에게 일정 금액을 지역화폐로 지급하는 것이다.

청송군은 오는 8월부터 내년 12월까지 시범사업을 추진할 예정이며 실거주 요건 등 자격 확인 절차를 거쳐 대상자에게 1인당 월 15만원을 청송사랑화폐로 지급한다.

윤경희 청송군수는 “이번 시범사업을 지방소멸 위기 극복의 중요한 전환점으로 삼아 군민 생활 안정, 지역경제 회복, 공동체 활성화가 함께 이뤄지는 청송형 기본소득 성공모델을 만들어 가겠다”고 말했다.