[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]경북대와 경북대총동창회는 지난 19일 호텔 수성에서 ‘제9회 전국동시지방선거 당선 동문 축하연’을 개최했다.

이날 행사에는 당선 동문 등 250여명이 참석했으며 허영우 총장과 추교관 총동창회장은 당선 동문들에게 축하패 등을 전달하며 당선을 축하했다.

이번 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거에서 경북대 출신 당선인은 국회의원 1명, 광역자치단체장 1명, 교육감 2명을 비롯해 기초자치단체장 9명, 광역의원 32명, 기초의원 66명 등 110여명에 이른다.

국회의원으로는 영어교육학과 79학번 이진숙 국회의원(대구시 달성군), 광역자치단체장으로는 수학교육과 74학번 이철우 경북지사, 교육감으로는 물리교육과 83학번 강은희 대구시 교육감, 교육학과 74학번 임종식 경북도교육감이 있다.

또 기초자치단체장으로는 대구에서 조재구 남구청장, 경북에서 김병삼 영천시장, 김학홍 문경시장, 박용선 포항시장, 조주홍 영덕군수, 주낙영 경주시장, 최유철 의성군수, 황병직 영주시장 등 9명이 당선됐다.

허영우 경북대 총장은 “더 나은 대한민국을 향해 힘차게 나아가시길 바란다”며 “앞으로도 모교는 여러분의 도전과 헌신을 늘 응원하며 가장 든든한 동반자로 함께하겠다”고 말했다.