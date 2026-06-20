2026년도 제2회 추가경정예산안 및 기금운용계획 변경안 심사

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구의회(의장 전은혜)는 6월 19일 제1차 예산결산특별위원회를 열고 예산결산특별위원회 위원장에 김상희 의원을, 부위원장에 김상배 의원을 각각 선출했다.

이번 예결특위에서 심사할 추경 예산안은 9074억 8600만 원 규모로, 고유가에 따른 민생안정사업 등 필수경비를 중심으로 편성되었다.

예결특위는 오는 6월 22일까지 고유가 피해지원금 구비부담금, 재난관리기금 적립금 등에 대해 종합적으로 심사하고 계수조정을 시행할 예정이다.

김상희 위원장은 “짧은 기간이지만 심사가 내실있게 진행될 수 있도록 특별위원회 운영에 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.

김상배 부위원장은 “위원장님을 도와 의원들의 의견을 하나로 모으고, 구민 복리 증진을 위한 꼼꼼한 예산 심사를 뒷받침하겠다”고 말했다.

예결특위에서 의결한 예산안은 오는 6월 23일 본회의에서 최종 확정될 예정이다.