비겨도 진출…지면 복잡한 경우의수 진출 희망 남은 남아공 사력 다할 듯 조 2위땐 29일 B조 2위와 32강전

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 북중미 월드컵에 출전한 홍명보호가 조2위 확정을 위해 조별리그 마지막 경기인 남아프리카전에 총력을 다한다.

한국은 오는 25일 오전 10시 멕시코 몬테레이 스타디움에서 남아공과 조별리그 3차전을 치른다.

48개국이 4개국씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치르는 이번 대회에서는 각 조 1, 2위 24개국에 3위 중 상위 8개국이 합류해 32강 토너먼트로 우승 경쟁을 이어간다.

한국 대표팀은 승리는 물론, 비기기만 해도 조2위로 32강 토너먼트에 자력 진출한다. 심지어 패배하더라도 조 3위 12개 팀중 상위권 8개 팀은 토너먼트에 진출할 수 있긴 하다. 하지만 복잡한 경우의 수를 따져야 해 고민할 것 없이 승리만 생각하는 것이 최상책이다.

한국은 지난 12일 체코전에서 2-1로 승리했고, 19일 개최국 멕시코와 경기에선 선전하고도 골키퍼 실책으로 0-1로 석패했다. 승점 추가에는 실패했지만 현재 조 2위를 유지했고, 조별리그 남은 경기 남아공전에서 승점 1만 챙겨도 승점 합계 4점으로 조 2위를 확정한다.

다만 아직 32강행 불씨를 살리고 있는 남아공이 무승부 1점 이상의 승점을 따기 위해 결사적으로 나설 것이 분명하다. 이런 팀을 상대로는 안전한 무승부 전략은 오히려 위험할 수 있다. 대표팀도 충력전으로 맞서 승리를 따내고 기분 좋게 토너먼트를 대비하는 것이 최선의 시나리오다.

한국-남아공전이 열리는 같은 시간 같은 조의 체코와 멕시코는 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 조별리그 마지막 경기를 갖는다.

조별리그에서 두 팀 이상의 승점이 같을 땐 동률 팀 간 상대 전적(승점-골득실차-다득점 순)을 따지는 이른바 ‘승자 승’ 규정이 먼저 적용된다. 이후 조별리그 3경기 전체 골득실차-다득점-페어플레이 점수-FIFA 랭킹 순으로 순위를 가리게 된다.

32강 진출 확정으로 3차전에서는 힘을 뺄 수도 있는 멕시코를 체코가 꺾어 1승 1무 1패(승점)로 한국과 승점이 같아져도 1차전 맞대결 패배 때문에 한국을 넘어설 수는 없다.

한국의 32강전은 상대만 미정일 뿐 일정과 장소는 이미 결정됐다. A조에서 2위로 조별리그를 마치면 B조(캐나다, 보스니아 헤르체고비나, 카타르, 스위스) 2위와 오는 29일 미국 LA에서 32강전을 치른다.

현재 캐나다와 스위스가 1승 1무로 B조 1, 2위에 올라 있는데 두 팀은 조별리그 최종전에서 맞붙는다.

A조 3위로 32강에 진출할 경우 독일이 있는 E조와 이달 30일 경기하거나, 벨기에가 있는 G조 1위와 내달 7월 2일 힘겨운 32강전을 치러야 한다.

홍명보호는 멕시코전에서 비록 패하긴 했지만 탄탄한 수비와 풍부한 공격자원을 활용한 실력을 입증했다. 캡틴 손흥민은 비록 골로 연결되진 않았지만 멕시코전에서 센스 넘치는 로빙 슛으로 건재를 보여줬고, 후반 교체 투입된 조규성, 오현규, 황희찬, 엄지성 등이 난전에서 투지 넘치는 모습으로 멕시코 골문을 위협했다.

한번 지면 곧바로 탈락인 데스매치, 월드컵 토너먼트에 발을 들이기 위해 대표팀의 조별리그 마지막 경기에 대한 관심은 더욱 뜨거워지고 있다.