출국길서 안보인 민주당 지도부 영접 나서 靑 “김 총리 등 정부인사와 당 지도부 참석”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령의 18일 유럽 순방 귀국행사에 정청래 더불어민주당 대표가 참석한다.

강유정 청와대 수석대변인은 17일 “내일 이 대통령 귀국 환영행사에는 김민석 국무총리, 김민재 행안부 차관 등 정부 인사와 정청래 당대표, 한병도 원내대표 등 더불어민주당 지도부가 참석할 예정”이라고 밝혔다.

지난 9일 이 대통령 유럽 순방 출국길에는 정 대표와 한 원내대표의 모습이 보이지 않았다. 대신 김 총리가 이례적으로 모습을 드러냈는데, 정치권에선 두 사람이 당권주자인 점을 들어 이 대통령이 특정 인물에게 힘을 실어주는 것 아니냐는 해석이 나오기도 했다.

당시 강훈식 대통령비서실장은 정 대표 등의 출국 환송행사 불참과 관련해 “‘부실 투표’ 문제를 엄중하게 생각하고 있고, 지금 대통령의 환송을 위해서 우르르 나가기보다는 최소화하기 위해서”라고 설명한 바 있다.